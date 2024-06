Mauritanie: Amir Abdou pense que ses joueurs ont péché par manque de réussite

Le sélectionneur national de la Mauritanie, Amir Abdou, a déclaré que ses joueurs ont péché par manque de réussite lors de leur défaite (0-1) à domicile devant le Sénégal, ce dimanche, à l'issue de la 4e journée des éliminatoires du Mondial 2026

"On a eu des occasions qu'on aurait pu concrétiser. Je n'ai pas la formule magique pour permettre aux attaquants de marquer. Ils n'ont pas eu de réussite. C'est à nous à continuer à travailler. On a mangé notre pain noir après cette défaite et on espère que ça va s'arrêter là", a-t-il analysé.

Il déclare que pour les qualifications pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN) qui "vont arriver en septembre", ses joueurs se doivent d'être présents et "se battre pour aller chercher une qualification pour le Maroc".

Avec un point en quatre matches, la Mauritanie occupe la dernière place du groupe B. Et son entraineur est conscient de l'ampleur du défi que doivent relever ses hommes.

"C'est très difficile de se qualifier au mondial, car on est dans une poule très relevée. On a fait un bon match, mais on n'a pas été récompensé. Je n'ai vraiment pas de reproches à faire à mes joueurs, ils méritaient l'égalisation", a-t-il déclaré.

Il a promis de "continuer à travailler et préparer les prochaines échéances". "(...) On y croyait fortement avec la dynamique qu'on avait mise en place. On est tombé sur une équipe solide du Sénégal", a-t-il souligné.

En s'inclinant face au Sénégal, la Mauritanie a concédé ainsi une deuxième défaite d'affilée dans ces éliminatoires.