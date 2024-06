Redonner à la terre ce qui lui revient. À travers la restauration du couvert forestier. C'est l'objectif que s'est fixé l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire, Dr Rajesh Ranjan d'ici trois ans.

Depuis deux ans, le diplomate indien s'emploie à réussir cette mission. D'où sa participation le 9 juin 2024 à PK 24 dans la zone industrielle d'Akoupé-Zeudji à une opération de planting d'arbres. À travers cet acte citoyen, le diplomate indien a pris l'engagement de planter plus de 5 000 arbres pour reconstituer le couvert forestier de cette zone.

L'année dernière, l'ambassadeur de l'Inde était dans cette zone pour participer à une opération similaire où plus de 500 arbres ont été plantés. Cette année, ce sont plus de 400 espèces d'arbres « Après la déforestation causée par diverses activités, il est crucial d'entreprendre un reboisement en plantant des arbres, non seulement pour préserver l'environnement, mais aussi pour les générations futures», a déclaré l'ambassadeur de l'Inde. Cette Journée vise également à encourager la participation active des citoyens, des entreprises, des organisations gouvernementales et non gouvernementales dans des initiatives de protection de l'environnement, telles que les opérations de plantation d'arbres, la gestion des déchets, la conservation de la biodiversité, la lutte contre la déforestation et le changement climatique.

À en croire le directeur général de l'entreprise d'automobile Tata Africa Côte d'Ivoire, Vivek Saraswat, cette opération s'inscrit dans le cadre de la responsabilité sociétale en matière de préservation de l'environnement. « Les arbres ne nous appartiennent pas, ils appartiennent à la terre. Aujourd'hui, nous sommes venus planter des arbres avec nos enfants, nos familles, pour montrer que l'héritage que nous léguons à nos descendants est constitué des arbres et de la nature. C'est ce que nous devons leur transmettre, a expliqué Saraswat Vivek. Il a précisé qu'environ 1000 arbres ont été replantés depuis 2023, tant dans l'enceinte de l'entreprise qu'à ses abords, soulignant qu'une opération de reboisement est prévue à l'intérieur du pays. Il faut souligner que cette opération a été initiée par cette entreprise automobile en collaboration avec l'ambassade de l'Inde en Côte d'Ivoire. Le directeur général de cette société automobile a fait savoir que cette Journée vise également à encourager la participation active des citoyens, des entreprises, des organisations gouvernementales et non gouvernementales dans des initiatives de protection de l'environnement.

En organisant toutes les années, la Journée internationale de l'environnement, son entreprise qui offre plus de 200 emplois aux jeunes ivoiriens vise à sensibiliser la population aux enjeux environnementaux locaux et mondiaux, ainsi qu'aux actions nécessaires pour protéger et préserver l'environnement. Cette entreprise, présente en Côte d'Ivoire depuis 2016, vend des camions, des cars ainsi que des pièces de rechange.