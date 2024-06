Kenya: Banque africaine de développement - Le Conseil des gouverneurs approuve une augmentation générale du capital exigible de 117 milliards de dollars

Le Conseil des gouverneurs du Groupe de la Banque africaine de développement (Bad) a approuvé une augmentation générale du capital exigible de 117 milliards de dollars (88,1 milliards d'unités de compte) pour permettre à l'institution de préserver sa capacité de prêt et de répondre aux exigences d'une agence de notation de crédit.

Selon un communiqué de presse, cette approbation porte le capital autorisé de la Banque de 201 milliards de dollars (152 milliards d'Uc) à 318 milliards de dollars (240 milliards d'Uc).

« Le capital exigible supplémentaire nous permet de maintenir et de tirer parti de notre puissance de feu, tout en préservant notre notation. Je suis reconnaissant aux actionnaires du Groupe et touché par le niveau de confiance qu'ils accordent à l'institution », a déclaré Akinwumi Adesina, président du Groupe de la Banque africaine de développement, lors d'une conférence de presse tenue vendredi à la clôture des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque à Nairobi.

« C'est une démonstration majeure de la foi et de la confiance que nos actionnaires placent en nous, et en notre capacité à bien utiliser nos ressources pour mobiliser des capitaux supplémentaires afin d'en faire encore davantage », a ajouté M. Adesina.

La vice-présidente chargée des Finances et directrice financière de la Banque, Hassatou Diop N'Sele, a indiqué que les quatre grandes agences de notation -- Standard and Poor's, Moody's, Fitch et Japan Credit Rating -- avaient réaffirmé la note AAA de la Banque en 2023, soulignant sa très solide position en matière d'adéquation des fonds propres, sa gestion financière prudente, sa couverture de liquidité très élevée, ses excellents résultats en matière de financement, son statut de créancier privilégié et le très fort soutien de son actionnariat.

Les actionnaires de la Banque ont exprimé un soutien ferme à cette augmentation de capital exigible.

Pour Hassan Abdalla, gouverneur de la Banque centrale d'Égypte et gouverneur de la Banque africaine de développement pour l'Égypte, « le maintien de la notation AAA de la Banque africaine de développement, premier partenaire de développement de l'Afrique, est en effet essentiel pour nous - en tant qu'actionnaires de la Banque - afin de permettre à la Banque africaine de développement de fournir un financement du développement suffisant qui réponde de manière adéquate aux besoins et aux défis pressants de l'Afrique et qui accélère sa transformation. ».

Bärbel Kofler, secrétaire d'État parlementaire auprès du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement, a confirmé que l'Allemagne était prête à souscrire sa part dans l'augmentation du capital exigible. « L'Allemagne continue d'être un fervent partisan du développement durable de l'Afrique, et de la Banque africaine de développement en tant qu'institution clé pour soutenir les trajectoires de développement durable des pays membres.»

« En tant que pays hôte des Assemblées annuelles 2024 de la Banque africaine de développement, le Kenya est particulièrement heureux que tous les actionnaires de la Banque aient, une fois de plus, manifesté leur soutien massif à la Banque africaine de développement, la première institution financière d'Afrique, en approuvant à l'unanimité l'augmentation générale de capital exigible de la Banque. Nous saluons ce signal fort envoyé aux marchés, ce qui montre que la Banque est une institution solide, attachée à une note AAA autonome », a souligné Njuguna Ndung'u, secrétaire d'État au Trésor national et à la Planification économique du Kenya, président des Conseils des gouverneurs du Groupe de la Banque africaine de développement

« Nous félicitons la direction, le Conseil d'administration et le Conseil des gouverneurs d'avoir travaillé à l'unisson pour parvenir à une augmentation générale du capital exigible qui préserve la note AAA de la Banque et sa capacité de prêt. L'option retenue témoigne de la confiance de tous les actionnaires dans l'importance et la pertinence de la politique de la Banque. Nous sommes convaincus que nos efforts combinés aboutiront à une note AAA

autonome dans un avenir proche », a déclaré Marlon Geswint, gouverneur temporaire pour l'Afrique du Sud

Selon Inés Carpio San Román, directrice générale des Finances internationales au ministère espagnol de l'Économie, du Commerce et des Entreprises, « l'Espagne est heureuse de soutenir l'approbation d'une augmentation du capital exigible pour la Banque africaine de développement, la première du genre parmi les banques multilatérales de développement. Elle garantit que la Banque détient suffisamment de capital exigible noté AAA pour répondre aux exigences des agences de notation et relever les défis futurs. Grâce à sa solidité financière, la Banque africaine de développement joue un rôle essentiel dans le développement durable du continent. »

« Les États-Unis félicitent la Banque africaine de développement pour l'approbation de l'augmentation générale du capital exigible de 88,1 milliards d'unités de compte (117 milliards de dollars), a salué Alexia Latortue, secrétaire adjointe au Trésor américain pour le commerce international et le développement.

L'augmentation du capital exigible permettra à la Banque de répondre aux besoins considérables de financement du développement de ses pays membres, au regard également des défis mondiaux croissants. Dans le même temps, l'approbation de cette importante augmentation du capital exigible constitue une réponse décisive à l'appel à l'action lancé par la communauté économique mondiale aux banques multilatérales de développement dans le cadre du programme de réforme et d'évolution du G20.