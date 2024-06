Togo: Promouvoir un esprit de coopération internationale

A l'occasion de son séjour en Corée du Sud, Faure Gnassingbé a rencontré Ock Soo Park, fondateur de l'ONG IYF., indique Togo Matin paru lundi.

L'International Youth Fellowship (IYF) est une organisation mondiale à but non lucratif fondée en 2001, dédiée à l'épanouissement des jeunes et à leur développement personnel. L'IYF se concentre sur l'éducation, la culture, le volontariat et les échanges internationaux pour former des leaders mondiaux responsables et inspirés.

La mission de l'IYF est de promouvoir un esprit de coopération internationale et d'encourager les jeunes à devenir des citoyens du monde engagés et bienveillants.

Depuis sa création, l'IYF a touché des milliers de jeunes à travers le monde, les aidant à devenir des leaders influents et des membres actifs de la société. L'organisation travaille en partenariat avec des gouvernements, des institutions éducatives et d'autres ONG pour maximiser son impact et offrir des opportunités de développement personnel et professionnel aux jeunes.