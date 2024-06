Maroc: Le régulateur des médias de la Corée en visite de travail à la HACA

Rabat — Une importante délégation de la Commission des Communications de la République de Corée (KCC) a effectué, récemment, une visite de travail au siège de la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA) à Rabat.

Dans un communiqué, la HACA indique que cette visite, qui intervient à l'invitation de sa présidente, Latifa Akharbach, a été l'occasion de présenter le mandat, l'organisation et le fonctionnement des deux institutions de régulation ainsi que le paysage médiatique au Maroc et en Corée.

Les travaux de cette première rencontre bilatérale, tenue vendredi entre la HACA et la KCC, auxquels ont participé le directeur général de la HACA, Benaissa Asloun, et de nombreux directeurs de l'instance marocaine, ont mis l'accent sur des questions inscrites à l'agenda des deux institutions.

Les échanges ont, ainsi, porté sur l'évolution du mandat des régulateurs en matière de représentation du pluralisme, de protection du jeune public et de lutte contre les contenus médiatiques préjudiciables aux valeurs humaines et aux principes démocratiques dans l'espace médiatique classique et numérique.

Par ailleurs, Mme Akharbach a exprimé l'intérêt de l'instance marocaine pour l'expérience de la KCC en matière d'innovation technologique et professionnelle, poursuit le communiqué.

Les responsables des deux instances de régulation ont, à cet effet, convenu de "l'importance de l'adaptation du cadre légal, mais aussi des outils et des méthodes des régulateurs pour encadrer, sans contraindre, la liberté d'expression, l'action des plateformes des médias sociaux notamment dans le contexte d'une évolution rapide de l'environnement numérique global marqué entre autres, par l'usage de plus en plus élargi de l'Intelligence artificielle dans la création et la circulation des contenus médiatiques", ajoute la même source.

Conduite par Lee Sang-in, la délégation coréenne, composée de nombreux directeurs et sous-directeurs de la KCC ainsi que d'un représentant de la "Korea Internet & Security Agency", a visité les différents départements techniques et directions de la HACA. Elle a été par la suite reçue par le directeur général de SOREAD 2M, Salim Cheikh, au siège de la chaîne à Casablanca, conclut-on.