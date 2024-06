Ethiopie: Les experts en poisson ont appelé à l'arrêt de la pêche pendant la saison des pluies pour augmenter la production.

Addis Abeba — Les experts éthiopiens de la pêche ont appelé à restreindre les activités de pêche pendant la saison des pluies, ce qui permettrait aux plans d'eau de se reconstituer et contribuerait de manière significative à l'« Initiative Bounty of Basket » en permettant des rendements plus élevés à l'avenir.

L'initiative « Lemat Terufat » vise à garantir la sécurité alimentaire des ménages, le développement de l'élevage et de la pêche étant les principaux domaines d'intervention.

L'Éthiopie est dotée de nombreux lacs, dont les vastes lacs du lac Tana et de la vallée du Grand Rift, ainsi que de rivières et de réservoirs, présentant un immense potentiel pour les ressources halieutiques.

Outre les plans d'eau naturels, le pays peut stimuler la production piscicole moderne en développant des réservoirs et des étangs artificiels.

En outre, les experts ont reconnu que l'Éthiopie n'a pas encore pleinement exploité son potentiel halieutique grâce à une utilisation optimale des ressources existantes.

Selon les experts, la période de mars à fin juillet constitue la haute saison de reproduction des poissons, ce qui rend difficile le maintien de rendements élevés pendant la saison des pluies.

Okach Balute, chef du Bureau régional de développement de l'élevage et de la pêche de Gambela, a expliqué : « Pendant la saison des pluies, les rivières et les réservoirs gonflent à cause des eaux de crue, nous empêchant de localiser et d'attraper du poisson aussi facilement que pendant les mois secs. »

%

Yidnekachew Luwa, expert en développement de la pêche au bureau agricole de la zone de Gamo, dans le sud de l'Éthiopie, a ajouté : « La turbidité perturbe la chaîne alimentaire dans les lacs pendant la saison des pluies, entraînant une baisse des rendements par rapport aux périodes sèches ».

Selon Yidnekachew, la principale raison de la baisse de la production de poisson pendant les mois de pluie est qu'elle coïncide avec la saison de reproduction, ce qui entraîne la dispersion des poissons vers les zones de frai et les rend moins accessibles.

Dawit Deghom, président de l'Association coopérative de base spécialisée des producteurs de poisson d'Arba Minch, a souligné que les fluctuations des conditions atmosphériques pendant la saison des pluies contribuent à la diminution des rendements en poisson.

Abebe Fentahun, expert en pêche au Bureau régional de développement de l'élevage et de la pêche d'Amhara, a souligné que des efforts sont déployés pour décourager la pêche, en particulier dans le lac Tana, pendant les mois de reproduction afin de sauvegarder la ressource.

Anteneh Tesfaye, directeur de l'élevage et de la pêche au Bureau régional de développement de l'élevage et de la pêche de Gambela, a souligné que l'arrêt des activités de pêche pendant la saison des pluies permet d'obtenir des rendements abondants au cours des mois suivants.

Actuellement, des pratiques modernes de « cogestion » ou de gestion participative de la pêche sont mises en oeuvre, réglementant les engins de pêche et le calendrier pour prévenir l'épuisement des ressources et garantir la durabilité.

En outre, Anteneh a déclaré que la restauration de la végétation le long des berges des rivières et des réservoirs grâce à l'initiative de l'empreinte verte contribue à maintenir un environnement aquatique favorable, protégeant les poissons des prédateurs pendant la période de reproduction.