Seychelles: Le pays entreprend un recensement de la population de tortues géantes d'Aldabra sur 3 îles principales

Un recensement visant à déterminer la population de tortues géantes d'Aldabra endémiques sur les trois îles les plus peuplées des Seychelles, Mahé, Praslin et La Digue, est en cours et le ministère de l'Agriculture, du Changement climatique et de l'Environnement recherche davantage de volontaires locaux pour l'aider.

Le recensement, qui a débuté en avril 2023, est réalisé en collaboration avec l'Alliance des tortues de l'océan Indien (IOTA). Le ministère sollicite l'aide du public pour aider l'équipe de quatre membres de la Division de la biodiversité, de la conservation et de la gestion.

Le recensement est actuellement effectué au nord de l'île principale de Mahé par la division et au sud de l'île par l'IOTA.

L'objectif du recensement est de connaître la population de tortues, de comprendre ses caractéristiques, sa nutrition, son âge, sa santé et ses conditions de vie, ce qui permettra de savoir si elles sont en bonne santé et bien soignées. Il prendra également en compte la taille, le poids et le sexe des espèces.

L'habitat naturel de cette espèce de tortue, l'une des plus grandes au monde, est l'atoll d'Aldabra, l'un des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO des Seychelles. L'espèce est classée vulnérable par la Liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Une puce électronique sera insérée dans chaque tortue à des fins administratives et à ce jour, 244 tortues ont été micropucées.

Le ministère appelle également les propriétaires à enregistrer leurs tortues géantes et un assistant défenseur de l'environnement, Damien Labiche, a déclaré que "nous saurons comment gérer au mieux l'espèce et sa population à l'avenir".

M. Labiche a déclaré qu'il existe de nombreuses tortues non enregistrées qui devront également être comptées. Les formulaires d'inscription sont disponibles au bureau de la biodiversité et de la conservation du Jardin botanique.

Il a ajouté qu'en plus de rechercher et de collecter des informations, le recensement bénéficiera également aux propriétaires, car ils recevront des conseils sur la manière d'élever correctement leurs tortues, sur leur santé, leur alimentation et leur cadre de vie.