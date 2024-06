Ile Maurice: Ismaël Rawoo - «Je n'ai aucun hôtel à mon nom...»

interview

Le nom du député de la circonscription no 13 - Rivière-des-Anguilles- Souillac - et leaderadjoint du Muvman Liberater (ML), est associé à une polémique. Ses détracteurs avancent qu'il serait propriétaire d'un hôtel à Rodrigues. Une information qu'il dément...

Depuis 2019, quels ont été les projets phares réalisés dans votre circonscription ?

Il y en a eu beaucoup. Mais les principaux projets demeurent les drains, dont plusieurs sont toujours en cours de construction et des terrains synthétiques aménagés dans presque tous les villages de la circonscription.

Quelle est la priorité pour vos mandants ?

Comme vous le savez, il y a eu des inondations à plusieurs endroits, comme à Tyack, St.- Aubin ou encore Britannia. La Land Drainage Authority (LDA) a été sollicitée et les drains sont en cours de réalisation pour pallier ce problème. Nous avons aussi procédé à la construction de village halls, parmi tant d'autres projets.

Parlons politique. Parwez Nunnoo, qualifié de «poulain» d'Alan Ganoo, est très actif dans votre circonscription. Pensez-vous obtenir un ticket aux prochaines élections générales ?

Il n'y a aucun problème à mon niveau avec Parwez Nunnoo - je l'ai d'ailleurs déjà dit à un de vos collègues récemment. Il est déjà convenu que dans la circonscription no 13, deux tickets iront au MSM et un au ML. Mes colistiers Renganaden Padayachy, Kailesh Jagutpal et moi-même avons effectué un travail remarquable jusqu'à présent.

Et c'est confirmé que le ML sera en alliance avec le MSM aux prochaines législatives. On prône la continuité. Depuis que j'ai été élu, je n'ai pas baissé les bras et je ne vais pas perdre mon temps. Il faut que ce soit clair et net. Mes colistiers et moi avons réalisé plusieurs choses au niveau de la circonscription depuis notre élection. Parwez Nunnoo a voulu organiser un concert de Blakkayo dans la circonscription, il est most welcome mais la structure ne change pas. Le ML va avec le MSM aux prochaines élections, je le répète.

En 2014, Ivan Collendavelloo a quitté le MMM pour se joindre à l'alliance Lepep puis l'alliance Morisien en 2019. Il a sa contribution dans ces deux victoires et ce sera pareil aux prochaines législatives. Car le leader du ML partage la vision de Pravind Jugnauth et nous travaillerons ensemble pour que ce dernier soit à nouveau Premier ministre.

Justement, comment va votre leader, Ivan Collendavelloo ? Les rumeurs disent qu'il ne jouit pas d'une très bonne santé...

Je vois qu'on est très bien renseigné. Il avait un petit souci de santé mais il récupère en ce moment.

Comment vont les relations entre Linite Militan - regroupant les partisans d'Obeegadoo et Ganoo - et le ML ?

Le ML a sa structure. Linite Militan est notre partenaire de travail. Mais le ML effectue aussi son travail de son côté. Il y a eu des régionales du ML à Port-Louis, Vacoas et même Rose-Hill, où j'étais présent.

Qu'en est-il de Zahid Nazurally ?Le député du ML a récemment soutenu qu'il ne fallait pas qu'il y ait seulement deux familles qui occupent le poste de Premier ministre...

Je ne comprends pas cette question. Zahid Nazurally est le secrétaire général du ML. Il a dit ce qu'il a dit. Moi je dis qu'il faut saluer tous ceux qui ont contribué à l'avancement du pays, sir Anerood Jugnauth, sir Seewoosagur Ramgoolam, sir Gaëtan Duval (...) Il ne faut pas les oublier. Tous ont apporté leur contribution.

Venons-en aux mauvaises langues qui font état d'un hôtel à Rodrigues qui vous appartiendrait...

Je n'ai aucun hôtel à mon nom et c'est vérifiable en ligne, notamment sur le registrar of companies.

Quid du projet de clinique qui devait voir le jour à Rivière-Noire ?

Ce projet me concerne-t-il ?

Votre frère...

Il faut alors lui poser la question, pas à moi !