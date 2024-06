Ile Maurice: «Je veux être éboueur comme mon papa»

interview

Le respect pour l'environnement n'est sans doute pas la priorité de beaucoup de résidents du complexe de la National Housing Development Company Ltd - La Concorde - à Camp Levieux. Luca Charnier, sept ans, est-il l'exception à la règle ? Peut-être. Il veut suivre les traces de son père éboueur, qui lui a appris l'importance de la préservation de l'environnement. Et si un jour il devenait ministre, il ferait de la propreté du pays une de ses priorités. Petite conversation à bâtons rompus...

Parle-nous de tes études.

Je suis en Grade 2 à l'école primaire Notre Dame de Lourdes, à Rose-Hill. Mon enseignante s'appelle Miss Chandra Lajeune. J'aime bien les mathématiques et le français, mais j'ai des difficultés avec l'anglais. Mes meilleurs amis s'appellent Anthony, Jaiden et Lincoln.

Que font tes parents ?

Mon père Nelson travaille comme éboueur à la municipalité de Beau-Bassin-Rose-Hill et il ramasse donc les ordures. Ma mère Sylvianie travaille dans une usine qui fabrique des épices. Elle fait très bien la cuisine mais le plat que j'adore, ce sont des saucisses avec des chips.

As-tu des frères et soeurs ?

J'ai un seul grand frère qui s'appelle Nielsen. On dit souvent que le dernier enfant agit comme si sa mère lui appartenait et qu'elle ne doit pas faire de câlins aux autres enfants. Mais Nielsen ne pourra pas dire que je suis comme ça avec lui. Je ne suis pas en colère lorsqu'il veut une petite gâterie de ma maman. Ça arrive qu'on se bagarre mais après on fait la paix entre nous.

L'autre jour, je t'ai demandé quel métier tu voudrais pratiquer lorsque tu seras grand. Et tu m'as surpris en me disant que tu voudrais travailler à la municipalité comme ton père dans la section chargée du ramassage d'ordures. Si je te pose la même question aujourd'hui, quelle serait ta réponse et pourquoi ?

Je n'ai pas changé d'idée. Je vous ai dit que je ferai le même métier que mon papa. Je l'admire lorsqu'il enlève les ordures de la rue avec un balai à long manche. Papa aime nettoyer et ramasser les ordures. Je suis comme lui et j'ai envie de faire la même chose que lui. Je suis content lorsqu'il montre aux ordures qu'il ne va pas reculer devant elles et qu'avec son balai, il ne les craint pas !

Quelles sont les ordures que tu croises dans les rues et qui te viennent à l'esprit ?

Ce sont des mégots de cigarettes, des bouteilles et sacs en plastique, du papier d'emballage, etc.

Allons rêver toi et moi juste un instant. Si en grandissant, tu intègres un parti politique, tu participes à une élection générale, tu es élu et qu'on te nomme ministre de l'Environnement, quel serait ton projet prioritaire ?

Nettoyer pour que le pays soit propre, enlever les ordures des rues et inviter les gens à ne pas salir.

Lorsque tu passes dans un endroit où il y a des ordures, que fais-tu ?

J'ai envie de les ramasser.

D'où t'est venue cette idée d'attacher autant d'importance à la propreté de ton environnement ?

Tous les samedis entre 7 heures et 8 h 30, mes parents me donnent une pelle et un balie koko pour que je nettoie devant chez moi. Je me sens heureux car je suis en train de faire ce que mon papa fait. Il pousse, il pousse, il pousse les ordures. Je n'aime pas les ordures. Je ne les aime pas. J'aurais aimé en grandissant ne plus les voir. Un environnement est beau lorsqu'il est propre...