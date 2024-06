Ile Maurice: Forfait internet gratuit pour les 18-25 ans - on décode

C'est l'une des mesures de ce Budget 2024-2025 qui suscitent beaucoup de réactions : le forfait internet gratuit pour les 18 à 25 ans. Quel usage en feront «bann zenes» ? Se contenteront-ils de surfer sur des sites réservés aux adultes ou d'aller sur TikTok ? Comment cette mesure sera-telle mise en place ? Mais surtout, qu'en pensent les principaux concernés?

Si l'alliance PTr-MMM-ND parle de la gratuité de l'internet pour tous une fois au pouvoir, le ministre des Finances, lui, a pris les devants vendredi en ciblant les jeunes. Notre appel à témoins lancé sur lexpress.mu à ce propos a récolté plusieurs commentaires. Et certains internautes s'interrogent sur l'utilité de cette mesure, qui vise, semble-t-il, surtout à séduire cette frange de l'électorat.

«Beaucoup de jeunes ont déjà internet chez eux pour les devoirs. Et si c'est pour les études, la mesure aurait dû concerner davantage les ados. Après 21 ans, on est déjà sur le marché du travail», estime Kami, 21 ans.

D'autres se disent sceptiques et font le lien avec le réenregistrement des cartes SIM. Comme Cris, qui soutient qu'il faut que les jeunes fassent preuve de réalisme. «Internet gratuit veut dire réenregistrement de carte SIM... Grâce à cela, ils vont utiliser ces données pour retracer tout le monde...» Clyde affirme quant à lui que la priorité aurait dû être accordée aux jeunes qui ne peuvent pas manger à leur faim.

*«Tout est cher. Et on donne des forfaits internet gratuits ? Vous pensez que cela changera quelque chose à leur vie ? On aurait pu leur donner des allocations mensuelles qui auraient eu plus d'impact sur leur avenir, comme ouvrir un compte en banque pour investir dans un terrain ou une maison plus tard.» *Alvin, lui, ironise en soutenant que cette mesure sera l'occasion pour les jeunes de devenir «influenceurs sur TikTok».

Vincent lui, estime que bien que cette initiative semble positive en surface, il est crucial de reconnaître le problème de l'addiction aux smartphones et aux médias sociaux parmi notre jeunesse. «Cette mesure pourrait involontairement aggraver cette "pandémie" cachée au sein de la société mauricienne, impactant davantage la productivité des jeunes. Il est désormais bien établi que ces addictions entraînent souvent des retards, une qualité de travail médiocre et une distraction générale.»

Le jeune homme poursuit son analyse : «De plus, l'addiction aux smartphones et aux médias sociaux est connue pour affecter sévèrement la santé mentale, perturber la qualité du sommeil et être des facteurs de risque secondaires pour l'apparition de douleurs chroniques. D'un point de vue psychosocial, nous savons que passer plus de temps sur les smartphones peut créer des sentiments d'envie, des relations superficielles et un besoin constant d'approbation. En bref, bien que bien intentionnée, cette initiative pourrait entraîner des conséquences sociétales plus négatives qui ont probablement été négligées, nuisant potentiellement à la productivité même qu'elle vise à améliorer.»

*D'autres encore se demandent si la connectivité sera de bonne qualité ou encore plus lente une fois gratuite. Quand cette mesure sera-t-elle mise en application ? Comment le gouvernement compte-t-il contrôler l'usage qu'en feront les jeunes ? Tant de questions que les autorités devront éclaircir prochainement.

150 000 «ZENES» Selon les chiffres de Statistics Mauritius, il y a 150 000 Mauriciens âgés de 18 à 25 ans.