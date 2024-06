Maroc: SM le Roi félicite les Souverains de Jordanie à l'occasion du 25ème anniversaire d'accession au trône

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Roi Abdallah II Ibn Al Hussein et à la Reine Rania, Souverains du Royaume Hachémite de Jordanie, à l'occasion du 25ème anniversaire de la fête d'accession au trône.

Dans ce message, Sa Majesté le Roi exprime, en Son nom et au nom du peuple marocain, Ses plus chaleureuses félicitations aux souverains du Royaume jordanien à l'occasion du vingt-cinquième anniversaire de la fête d'accession au trône, priant le Très Haut de leur accorder bonne santé, bonheur et longue vie, et de perpétuer la prospérité et le bien-être sur le Royaume hachémite de Jordanie sous leur sage conduite.

Le Souverain se dit "fier des relations exceptionnelles et étroites qui unissent nos deux pays, relations que nous aspirons constamment et mutuellement à renforcer davantage dans divers domaines et à tous les niveaux", au service des intérêts des deux peuples frères.

Sa Majesté le Roi renouvelle Ses félicitations, accompagnées de Ses salutations chaleureuses à tous les membres de la noble famille royale de Jordanie et de Ses meilleurs voeux au peuple jordanien frère.