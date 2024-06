Maroc: INDH/Mohammedia - Près de 200 bénéficiaires d'une caravane médicale de sensibilisation et de dépistage précoce du cancer

Ain Harrouda (Mohammedia) — Près de 200 femmes ont bénéficié d'une caravane médicale de sensibilisation et de dépistage précoce du cancer du sein et du col de l'utérus, organisée dimanche à la maison des jeunes de Ain Harrouda (préfecture de Mohammedia).

Cette caravane, déployée par l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), en partenariat avec la délégation de la santé et de la protection sociale à la préfecture de Mohammedia et l'Association "Amal" des malades cancéreux à Mohammedia, s'inscrit dans le cadre de la célébration du 19ème anniversaire de l'INDH.

Dans une déclaration à la MAP, Khadija Jilal, Cheffe de la Division de l'action sociale à la préfecture de Mohammedia, a expliqué que cette initiative marque le lancement de la campagne de sensibilisation et de dépistage précoce du cancer du sein et du col de l'utérus, mise en place par le Comité préfectoral pour le développement humain (CPDH) à Mohammedia, sous le thème "Les 1000 premiers jours de la vie : Fondement de l'avenir de nos enfants", dans le sillage de la table ronde qui a eu lieu le 22 mai dernier.

Elle a indiqué que les recommandations issues de cette table-ronde seront soumises à la Coordination Nationale de l'INDH, annonçant par la même occasion l'organisation de plusieurs campagnes de sensibilisation auprès des femmes et des mères.

Mme Jilal a mis en avant la nécessité d'une mutualisation des efforts de l'ensemble des partenaires et acteurs dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant, soulignant le rôle majeur de la sensibilisation dans le changement des comportements et des mentalités.

La secrétaire générale de l'Association "Amal" des malades cancéreux à Mohammedia, Bouchra Zhar, a fait savoir que cette campagne de sensibilisation et de dépistage précoce du cancer du sein et du col de l'utérus, se focalise sur les femmes et les mères puisque la santé de la mère est directement liée à la santé de l'enfant, ajoutant que la caravane a accueilli des jeunes femmes enceintes, des mères qui allaitent mais aussi des femmes de tous âges.

Cette action vise à dépister précocement le cancer du sein et du col de l'utérus, et lutter contre la propagation du cancer, a-t-elle poursuivi, soutenant qu'il s'agit également de renforcer la prise de conscience à l'égard de l'importance de la prévention primaire et des examens réguliers, et d'assurer la prise en charge thérapeutique des cas détectés durant la campagne par l'Association.

Mme Zhar a indiqué que lors de cette initiative, les bénéficiaires ont bénéficié d'un dépistage clinique du sein et du col de l'utérus, ainsi que le test de frottis cervical et un diagnostic radiologique du sein comprenant mammographie et écho-mammaire.

Cette caravane médicale de sensibilisation et de dépistage précoce a mobilisé un staff médical et paramédical important composé 5 médecins spécialistes en gynécologie-obstétrique, 7 médecins généralistes, 1 médecin spécialisé en anatomopathologie, et 4 infirmiers.