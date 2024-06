Algérie: Le CSJ est la locomotive des jeunes vers une contribution efficace pour réaliser un développement global

MASCARA — Le ministre des Moudjahidine et Ayants-droit, Laïd Rebigua a souligné, samedi à Mascara, que le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) est la locomotive des jeunes vers une participation et une contribution efficace pour réaliser un développement global.

Intervenant lors du Forum de la jeunesse organisé à la bibliothèque centrale de l'Université "Mustapha Stambouli" de Mascara, en présence du président du CSJ Mustapha Hidaoui, le ministre a indiqué que "le Conseil supérieur de la jeunesse est la locomotive des jeunes vers une participation et une contribution efficace pour réaliser un développement global, et c'est ce que nous constations, aujourd'hui, où cette catégorie assume diverses responsabilités dans lesquelles elle a démontré son sens patriotique, et c'est ce que nous avons remarqué lors des visites de terrain dans les différentes wilayas du pays".

M. Rebigua a également salué le souci constant de cette instance de "lier ses activités avec la mémoire des événements et des symboles de notre glorieuse histoire".

Le ministre a souligné que "ce qui distingue les jeunes d'aujourd'hui est la cohésion et la mobilisation autour de tous les projets et initiatives nationales, comme le montre cette présence massive de la jeunesse de Mascara, qui luttait et oeuvre encore pour construire et édifier notre glorieux pays".

M. Rebigua a indiqué que "la jeunesse algérienne, qui a répondu à l'appel du premier Novembre et s'est ralliée sous la bannière de la lutte, constitue encore le réservoir solide et inépuisable, l'étreinte fidèle qui ne se lasse pas et l'abondant approvisionnement qui a continué son accompagnement à la glorieuse guerre de libération, enflammant son esprit jusqu'à ce qu'à sa fin et réalisé son objectif, endurant les calamités et les horreurs et restant sur le bon chemin jusqu'à ce que, par ses sacrifices, il libère l'homme et la terre et libère le présent et l'avenir".

%

A l'occasion de ce Forum de la jeunesse, le ministre a ajouté que: " nous commémorons le martyre de l'un des jeunes fidèles de l'Algérie, l'artiste symbole Ali Maachi, qui a employé son génie rare en tant qu'artiste avec ses frères parmi les Moudjahidine et chouhada, pour lutter contre l'injustice, éveiller les consciences et leur faire prendre conscience de la nécessité d'éliminer le colonialisme et de redonner à l'Algérie sa liberté".

Pour rappel, ce forum, organisé par le Conseil supérieur de la jeunesse, en coordination avec les autorités de la wilaya, comprend l'ouverture de dix ateliers de formation sur plusieurs sujets, notamment "l'importance de l'autonomisation politique des jeunes pour contribuer à la prise de décision", "Le rôle des jeunes dans le développement agricole", "la citoyenneté numérique" et "Innovation, entrepreneuriat et économie de la connaissance ", sous la supervision des membres du même conseil et des professeurs de l'Université de Mascara.

A noter que cette manifestation juvénile a vu la participation de plus de 800 jeunes hommes et femmes de différentes communes de la wilaya de Mascara.