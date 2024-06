Maroc: Hajj 1445 - 32 nouvelles technologies seront expérimentées (autorités saoudiennes)

La Mecque — Le ministre saoudien des Transports et de la Logistique, Saleh Al-Jasser, a annoncé jeudi que 32 innovations technologiques seront expérimentées pendant l'actuelle saison de Hajj pour offrir diverses prestations allant des taxis volants aux services de livraison, soulignant que le système de transport continuera d'utiliser les nouvelles technologies pour servir les pèlerins.

Lors d'une conférence de presse portant sur le système de transport et les services logistiques sur le site de Mina, le ministre a révélé une nouvelle technique qui sera appliquée pour la première fois dans les routes, à savoir le recours au mélange du caoutchouc et de l'asphalte pour l'aménagement de la zone piétonne principale afin d'améliorer le confort des pèlerins.

Il s'agit aussi, a-t-il précisé, d'un plus large déploiement du revêtement blanc qui a contribué à réduire les températures de plus de 15 degrés Celsius, y compris dans la zone adjacente à la mosquée Namira à Arafat, en plus d'un recours accru aux drones pour inspecter et évaluer le réseau routier par balayage thermique.

Le ministre saoudien et président de l'Autorité générale des routes avait inauguré le projet d'aménagement de voies piétonnes avec de l'asphalte souple caoutchouté dans les Lieux saints au titre de la la saison de Hajj de cette année, dans le but de préserver santé et le bien-être des pèlerins.

Au cours de cet échange avec les médias, M. Al-Jasser a affirmé que le système de transport et de logistique, avec ses installations, ses cadres et ses plans opérationnels, est pleinement préparé pour assurer un déplacement sûr et fluide des pèlerins par les différentes voies aériennes, terrestres, maritimes et ferroviaires, depuis leur arrivée dans le royaume et leur passage par les lieux saints jusqu'à ce qu'ils achèvent leurs rituels et quittent le pays en toute sécurité.

La phase d'arrivée se déroule d'une manière fluide, conformément aux plans établis, grâce à la mobilisation de 47 cadres spécialisés munis de tous les équipements nécessaires pour fournir les meilleurs services possibles, a affirmé le responsable saoudien, faisant savoir que six aéroports du royaume ont été aménagés pour recevoir les vols des pèlerins à travers l'organisation de 7.700 vols offrant 3,4 millions de places à bord et la mobilisation de 21.000 cadres.

En outre, M. Al-Jassem s'est félicité de la complémentarité entre tous les moyens de transport qui permettent aux pèlerins de se déplacer à bord de 35 trains du réseau express Al Haramain (1,6 million de sièges), en plus de 27.000 bus mis à leur disposition.

La capacité des aéroports, des chemins de fer, des services logistiques et les capacités opérationnelles des ports ont été accrues pour améliorer la logistique, soutenir les chaînes d'approvisionnement et fournir les meilleurs services aux pèlerins, a-t-il expliqué, soulignant que plus de cinq routes principales ont été dédiées aux déplacements des pèlerins venant à La Mecque, avec le balayage de 13.000 km de route, l'entretien de 5.000 km et l'inspection de 1.000 ponts.

Le ministre saoudien a saisi cette occasion pour saluer les efforts déployés par l'Autorité générale de l'aviation civile, Matarat Holding et les différents aéroports saoudiens ainsi que le rôle joué par les différentes compagnies aériennes, saoudiennes et étrangères.