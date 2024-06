Algérie: Le rôle des médias dans le soutien à la cause palestinienne souligné

ALGER — Les participants au forum médiatique virtuel organisé par l'Union des agences de presse des Etats de l'Organisation de la coopération islamique "OCI" en collaboration avec la Ligue islamique mondiale (LIM) ont souligné, dimanche, le rôle crucial des médias dans le soutien à la cause palestinienne, en informant le monde de la souffrance des Palestiniens qui subissent un génocide perpétré par l'entité sioniste depuis le 7 octobre 2023.

Dans une allocution prononcée à l'occasion, le Secrétaire général de la LIM et président du Conseil mondial des savants musulmans, Dr. Mohammad ben Abdelkarim Alissa a indiqué que le génocide commis dans la bande de Gaza ainsi que les massacres et les agressions horribles que subis le peuple palestinien représentaient une "infamie qui marquera l'humanité", affirmant que les médias ont joué un rôle primordial en dévoilant l'occupant et en transmettant une véritable image sur la situation à Ghaza.

Il a, en outre, exhorté à faire pression sur l'entité sioniste en vue de la contraindre à cesser son agression barbare et à se plier au à la légalité internationale.

Dans le même sillage, Le superviseur général des médias officiels palestiniens, le ministre, Ahmed Assaf, a soutenu que la Palestine, sur ces faits à Ghaza, avait réfuté toutes les allégations de l'occupation sioniste, en témoignent "les manifestations dans plusieurs pays ainsi que la reconnaissance de l'Etat de Palestine par divers pays à travers le monde outre l'adoption par l'ONU de résolutions en faveur de la Palestine".

Il a affirmé que les médias, avec tous leurs moyens et outils, jouent "un rôle crucial" dans le monde d'aujourd'hui et sont en mesure de faire la différence en ce qui concerne la cause palestinienne.

Pour sa part, le directeur général de l'Union des agences de presse de l'OCI, M. Muhammad Al-Yami a appelé les médias internationaux à "rapporter les développements survenant sur territoires palestiniens en toute transparence", soulignant que les médias contribuent à la prise de décision.

Il s'agit également du lancement d'un blog en ligne sur la terminologie médiatique pour tout ce qui concerne la cause palestinienne et le peuple palestinien.