Algérie: Olympiade de calcul mental - Les concurrents de la wilaya de Bordj Bou Arreridj couronnés

OULED DJELLAL — Les concurrents de la wilaya de Bordj Bou Arreridj ont raflé les premières places, dans les différentes catégories, de la première Olympiade nationale de calcul mental, organisée samedi à Ouled Djellal, mettant en lice plus de 50 concurrents de 8 wilayas du pays.

La première place de cette manifestation organisée dans la salle omnisports d'Ouled Djellal par la ligue de wilaya des activités culturelles, sous l'égide de la direction de la jeunesse et des sports sous le slogan "pour une génération de génies", est revenue à Kaouther Laïdouni de Bordj Bou Arreridj, suivie de Soulef Cherouf d'Ouled Djellal (2ème) et de Hanine Bensaci de Touggourt (3ème), pour la catégorie "seniors".

Chez les "juniors", la palme est revenue à Maram Laïdouni, de Bordj Bou Arreridj, tandis que la seconde place a été remportée par Djoumana Laghriri, de Bordj Bou Arreridj également, et la troisième par Amir Bouaichi de Biskra.

Dans la catégorie "cadets", Anfal Aissou, de Bordj Bou Arreridj, est montée sur la plus haute marche du podium, tandis que Naoufel Benbouzid et Djouri Laouad, d'Ouled Djellal, se sont partagés les seconde et troisième places.

Le président de la ligue de wilaya des activités culturelles, Hamza Kadri, a précisé que cette première édition des olympiades du calcul mental, confiée à la jeune wilaya d'Ouled Djellal, a vu la participation de plus de 50 compétiteurs venus des wilayas de Bordj Bou Arreridj, de Batna, de Khenchela, de Biskra, de Touggourt, de M'sila et d'Ouled Djellal.

%

Selon M. Kadri, cette manifestation cérébrale constitue une occasion pour développer les capacités des sociétaires des clubs de calcul mental d'Oulad Djellal, et pour découvrir des talents émergents dans ce domaine afin de leur permettre, à terme, de représenter la wilaya dans différentes compétitions.

Pour sa part, le juge-arbitre principal de cette compétition, Farouk Chetioui, s'est félicité de la bonne organisation de ce tournoi qui a donné lieu, selon lui, à "une forte concurrence" entre les participants de différents niveaux.

Il a également mis en exergue l'importance du calcul mental dans le développement de l'intelligence et des capacités des enfants.

De son côté, le directeur de la jeunesse et des sports, Abdelghani Naâmane, a souligné que toutes les conditions ont été réunies pour accueillir les participants et assurer leur confort afin de leur permettre d'aborder cette compétition dans les meilleures conditions.

Il a ajouté que la prochaine édition devrait connaître une plus large participation et un nombre plus important de wilayas.

Il convient de noter que le wali d'Ouled Djellal, Abderrahmane Dehimi, qui avait présidé l'ouverture de cet événement, a honoré les lauréats des différentes catégories.