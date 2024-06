Afrique: Padel - Championnat d'Afrique - Madagascar s'adjuge son premier titre continental

Dans un match triangulaire opposant la Mauritanie, pays hôte, le Burundi et Madagascar, à la première édition de l'Africa Padel Cup of Nations 2024, qui a eu lieu sur le terrain du Sahara Padel Club à Nouakchott, Madagascar a remporté son premier titre continental en Padel.

L'équipe de la Grande ile est composée de sept joueurs, en l'occurrence Stéphane Rajaonson, Landry Rabezafy, Marin Fontaine, Gary Ah-Waye, Miary Zo Rakotondramboa, Corentin Haëner et Nantenaina Radilofe.

Les porte-drapeaux de Madagascar ont survolé la concurrence et se sont hissés sur le toit de l'Afrique en battant les joueurs locaux sur le score de 5/0. Le duo formé par Corentin Haëner et Marin Fontaine a battu en 2 sets (6/0 - 6/0) la paire mauritanienne formée par Lucas et Mathieu. Stéphane Rajaonson et Landry Rabezafy ont enfoncé le clou en surclassant le duo formé par Ahmed Baba-Ghassan en 2 sets 6/3-6/0 tandis que Miary Zo Rakotondramboa et Nantenaina Radilofe ont apporté le troisième point malgache en surclassant en deux sets (6/2 - 6/2) le double formé par Luis et Dah de la Mauritanie. À leur tour, Corentin et Gary Ah-Waye ont écrasé Hindi et Tarek en deux sets (6/0-6/0).

Supériorité technique

Pour boucler la boucle et asséner le dernier coup d'estocade, Miary Zo Rakotondramboa et Marin Fontaine ont battu en deux manches 6/2 6/2 le duo formé par Ghassan et Dah de la Mauritanie.

La domination malgache à la Coupe d'Afrique des Nations de Padel (CANP) s'apparente à une promenade de santé. Depuis le début de la compétition jeudi, les joueurs malgaches ont montré leur supériorité technique. Par rapport à la première édition de 2022 où Madagascar a été classé quatrième en Égypte, l'année 2024 a vu le grand progrès du pays avec le premier titre continental.

Un objectif acquis grâce à l'implication de Malagasy Pro Padel Tour qui a offert plus de matchs et plus d'expériences aux joueurs malgaches. L'organisation de plusieurs rencontres nécessaires pour le progrès de chaque joueur est une étape obligée pour augmenter le niveau du padel malgache.