Ile Maurice: Au moins une heure pour l'intervention de Boolell

Comme c'est souvent le cas, le leader de l'opposition, Arvin Boolell, ouvre le bal pour les débats budgétaires, dont le coup d'envoi sera donné à 11 h 30 ce lundi.

Comme il dispose d'un temps indéterminé, on doit s'attendre à ce qu'Arvin Boolell intervienne pendant plus d'une heure et on ne sera pas surpris s'il est le seul intervenant pendant la première partie de cette séance, qui s'étend généralement de 11 h 30 3 13 heures. Maneesh Gobin lui donnera probablement la réplique, après la pause déjeuner. Parmi les intervenants du côté l'opposition, il y aura Reza Uteem et Arianne Navarre-Marie (Mouvement militant mauricien), et Fabrice David, Ehsan Juman et Ranjiv Woochit (Parti travailliste). Après Reza Uteem, Sunil Bholah interviendra.

Mardi, la première partie de la séance sera consacrée au Supplementary Appropriation (2023-2024) Bill, présenté en première lecture il y a plus de trois semaines. Ainsi, il n'y aura pas de questions parlementaires à l'agenda. Le leader de l'opposition devra attendre mercredi pour poser sa première Private Notice Question (PNQ) car comme il interviendra longuement ce matin, il n'adressera pas de PNQ. Tous les leaders de l'opposition avant lui ont toujours adopté ce principe.

Si les membres de l'opposition ont pris des dispositions pour envoyer des questions parlementaires la semaine dernière, car ils ne connaissaient pas encore l'agenda de mardi, en revanche, du côté du gouvernement, personne n'a envoyé de questions, du moins durant la tranche du Prime Minister's Question Time. Au niveau du secrétariat de l'Assemblée nationale, les procédures ont suivi le cours normal, avec un tirage au sort mercredi dernier.

La coïncidence a voulu que ce soient deux questions de l'opposition qui ont été favorisées. La première était de Stéphanie Anquetil au sujet de la violence des genres et la deuxième était de Nando Bodha. Il voulait savoir le nombre de personnes qui devaient déclarer leurs avoirs à la Financial Crimes Commission.

Après la séance de mardi, les débats budgétaires se poursuivront tous les jours jusqu'à vendredi. Ils débutent à 11 h 30, sauf vendredi, à 16 heures. On ne sait pas s'il y aura une séance lundi 17 juin car ce sera la fête de l'Eid ul-Adha. On prévoit que le Premier ministre parle sur le Budget mardi avant l'intervention du Grand argentier. Il y aura tout de suite après l'exercice des dotations budgétaires. Dans ce cas, il n'y aura pas de questions parlementaires le mardi 12 juin.