Ile Maurice: Élection de remplacement du vice-président après sa révocation vendredi

Le vice-président du conseil de Flacq, Kavindranath Seetohul, a été révoqué vendredi par le ministère des Collectivités locales. Cela fait suite à une lettre envoyée par le Chief Executive du conseil, Dheerendra Reechaye, au ministère après qu'une motion de blâme a été votée contre le vice-président le 21 mars.

Toutefois, Kavindranath Seetohul n'avait pas démissionné de son poste. Devant ce refus et l'inaction du ministère des Collectivités locales, Darmalingum Armugam, un conseiller de Flacq, avait servi une mise en demeure au ministère des Collectivités locales pour que le ministre ou un de ses représentants donne les raisons en cour pour lesquelles le vice-président n'avait pas été révoqué, après qu'une majorité des conseillers a voté une motion de blâme contre le vice-président sortant.

Finalement, vendredi, le Chief Executive a été informé par le ministère qu'il devait révoquer Kavindranath Seetohul de son poste. Aussitôt la révocation exécutée, le Chief Executive a fixé une élection de remplacement aujourd'hui à dix heures. Tout laisse croire qu'il n'y aura pas d'exercice de vote car la majorité des conseillers choisira soit Visham Maudhoo, du village de Lallmatie, ou Bhawna Husraj, conseillère de Grande-Retraite. Cette dernière, avons-nous appris, a plus de chance d'être choisie.

Avec la révocation de Kavindranath Seetohul, vendredi, on doit s'attendre à une simple procédure en Cour suprême aujourd'hui pour que la mise en demeure soit rendue caduque. D'autre part, il nous revient que des cadres du conseil du département de la Santé du conseil de district ont rendez-vous à la Financial Crimes Commission aujourd'hui suite à une lettre envoyée à la défunte Independent Commission against Corruption pour enquêter et savoir si l'ancien vice-président a commis à une malversation visant à aider un proche.

Depuis novembre de l'année dernière, le conseil de district de Flacq a été sous les feux de l'actualité. L'ancien président, Kishore Kumar Jeewooth, avait été mis en minorité et il avait refusé de démissionner. Il a fallu que des élus des circonscriptions de Flacq-Bon-Accueil (no 9) et de Montagne-Blanche-Grande-Rivière-Sud-Est (no 10) rencontrent le Premier ministre pour qu'il démissionne.

L'ancien Chief Executive, Dheeraj Gopaul, n'avait pas remplacé des conseillers qui s'étaient retrouvés en minorité de leurs groupes dans plusieurs villages. Et il a fallu le transfert de Dheerendra Reechaye, qui est venu le remplacer, pour mettre de l'ordre au sein de ce conseil de district. Après la nomination d'un autre vice-président aujourd'hui, la majorité des conseillers espère que tout se déroulera maintenant dans l'ordre.