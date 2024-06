Afrique: Mondial 2026 - L'hôtel Héliconia Royal de Bongoville prêt à accueillir les Panthères

Les Panthères du Gabon prennent leurs quartiers ce soir dans leur tanière de Bongoville, au Sud-Est du Gabon, à quelques dizaines de kilomètres de Franceville la capitale provinciale du Haut-Ogooué, où aura lieu la confrontation contre la Gambie, le mardi 11 juin 2026 au Stade Rénovation.

L'hôtel réservé à l'accueil et la préparation des équipes nationales ouvre ses portes aux footballeurs à l'occasion de la 4ème journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, Zone Afrique.

L'Office National de Développement du Sport et de la Culture (ONDSC), en charge de la gestion des infrastructures sportives de compétition et de la tanière des Pantières, a mis les petits plats dans les grands pour optimiser le confort de nos joueurs et leur permettre de se sentir "comme à la maison". Pour ce faire, le Commandant Loïc Ngouayit-Kounda, Directeur Général de l'ONDSC a mis à contribution "les petites mains" de l'Office pour donner un éclat particulier à la tanière de nos fauves.

Au menu : ravalement des façades des villas, entretien des espaces verts, apprêt de la salle de sport, du sauna et de la cryothérapie, lavage du sol et des carreaux, curage des caniveaux, nettoyage des chambres et dressage des lits, aménagement de la salle de restauration... Cérise sur le gâteau, l'installation d'un réseau internet haut débit pour faciliter la communication.

Notons par ailleurs que le même soin a aussi été apporté au stade d'entrainement de Bongoville, qui a bénéficié d'une vraie cure de jouvence, ainsi que d'une connexion internet haut débit.