Congo-Brazzaville: Athlétisme - La première édition du Run in Pointe-Noire prévue pour octobre prochain

Grande course à pied dédiée aux amateurs et professionnels, Run in Pointe-Noire s'annonce comme étant le nouveau rendez-vous sportif du continent. L'événement mettant en avant les valeurs de sportivité, de cohésion et de santé tout en offrant un rayonnement sans précédent connaîtra sa première édition les 26 et 27 octobre prochain dans la ville océane.

En vue de présenter la première édition de la course marathon, une cérémonie patronnée par le premier vice maire de la ville, Louis Gabriel Missatou, a été organisée le 29 mai dernier, dans la salle du Port autonome de Pointe-Noire. Celle-ci a permis de dévoiler les détails (programme, parcours, critères de participation...) de cette compétition qui va rassembler des milliers de participants (plus de 9 000). Le Run in Pointe-Noire (courir à Pointe-Noire en français), initié par l'agence Everest Media basée à Genève, en Suisse, sera organisé en partenariat avec le ministère des Sports et la Fédération congolaise d'athlétisme.

La présentation de l'événement par Sébastien Bottari, directeur général de de cette agence, et Benjamin Burlot, coordonnateur des courses de Pointe-Noire, a eu lieu en présence de José-Cyr Ebina, président de la Fédération congolaise d'athlétisme, et de Pascal Akouala-Goelot, conseiller aux Sports du président de la République et coordonnateur de la Fondation Jeunesse sport et paix, une initiative du chef de l'Etat visant la mobilisation des jeunes par le sport. La cérémonie a été l'occasion pour les organisateurs et les officiels de souligner également l'importance (valeurs de sportivité, cohésion, santé empowerment au féminin) du Run in Pointe-Noire ainsi que ses avantages pour la ville.

%

Ouvert à tous les coureurs professionnels et amateurs, Run in Pointe-Noire, nouveau rendez-vous sportif du continent, se déroulera en deux jours sous trois formats. Il s'agit du Raid kids (course des enfants de 12 à 13 ans sur 3 km), la Ponténégrine (course de 5 km réservée aux femmes et dédiée à la lutte contre les cancers féminins) et le 10km (course phare ouverte à tous, à partir de 16 ans, permettant à chacun de tester ses performances sur un parcours urbain rapide mettant en valeur la ville de Pointe-Noire et ses lieux emblématiques). Les deux premières courses partiront de la gare de Pointe-Noire au boulevard Charles-de-Gaulle après différentes boucles. Les parcours des trois courses seront certifiés par des instances internationales.

D'ores et déjà, les organisateurs affichent beaucoup d'ambitions pour cette compétition qui accueillera des champions olympiques. En effet, le Run in Pointe-Noire est inscrit comme un événement international majeur dont l'objectif est d'obtenir le label de la World athletics à l'issue de sa première édition. Signalons que la cérémonie de présentation de cette compétition a eu lieu en présence des représentants des structures déjà partenaires comme le Port autonome de Pointe-Noire qui a été représenté par son responsable de la communication, Arsène Obambi, et que ce rendez-vous sportif se déroulera à Pointe-Noire sur cinq ans.

Toutefois, tenant compte des avantages qu'il représente pour la ville, Louis Gabriel Missatou a souhaité que le Run in Pointe-Noire soit pérennisé, qu'il devienne un événement séculier de la ville. « Cet événement qui est aussi un vecteur du vivre-ensemble est bénéfique pour notre ville. Il épouse la vision du chef de l'Etat et permettra de découvrir certains jeunes talents de la ville en matière d'athlétisme et de s'insérer dans l'écosystème des activités d'octobre rose, liées à la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Il permettra aussi de renforcer l'attractivité de notre ville», a expliqué le premier vice maire. En outre, il a demandé aux autres entreprises de la place de renforcer la liste des partenaires pour le rayonnement de Pointe-Noire.

Par ailleurs, Louis Gabriel Missatou a estimé que ce grand rendez-vous sportif tombe à point nommé pour combler le vide causé par l'absence de l'organisation des 15 km de Pointe-Noire, grande compétition sportive autrefois organisée par la mairie et qui ne se tient plus depuis quatre ans à cause du covid-19.

Notons que les inscriptions à la première édition du Run in Pointe-Noire, qui seront lancées en juillet prochain, s'élèvent à 500 FCFA pour chaque coureur et les participants bénéficieront de l'encadrement des techniciens de la Fédération congolaise d'athlétisme qui est également partenaire du meeting national d'athlétisme de Brazzaville.