Congo-Brazzaville: Festival N'sangu Ndji-Ndji - La 20e édition promet d'être une grande fête

L'événement a démarré le 8 juin au Centre culturel Jean-Baptiste-Tati-Loutard (CCJBTL) et va se poursuivre sur différents sites jusqu'au 16 Juin. Pour marquer ses 20 ans d'existence, le festival N'sangu Ndji-Ndji qui a comme têtes d'affiche l'artiste congolais Freddy Massamba, l'Espace culturel Yaro, son organisateur, a vu les choses en grand.

Comme l'indique son nom N'sangu Ndji-Ndji (la fête de Pointe-Noire), le rendez-vous culturel intitulé cette année «Pointe-Noire, ville carrefour des arts», promet d'être une grande fête et un véritable moment d'échange et de partage. Cela, tenant compte de la programmation, des artistes invités, des intervenants et des activités (concerts, spectacles, ateliers, Show cases, rencontres professionnels, stands et expositions, conférences...) qui ont été dévoilées par Pierre Claver Mabiala, directeur de l'Espace culturel Yaro et de ce festival, au cours de la conférence de presse annonçant ses couleurs.

Cette 20e édition du festival N'sangu Ndji-Ndji a accueilli des artistes, nationaux et étrangers, qui se produiront sur différents sites (CCJBTL, les espaces culturels Yaro, O Bosso et le Mwanz et la galerie Mayombe). Il s'agit des grands de la musique congolaise et africaine, notamment : Freddy Massamba (Congo/Belgique), Kalam-La Reine Kundé (Burkina Faso), Estelle Mveng et Nda chi (Cameroun), NDH et Wany B Trone (Tchad), MLG Mochristo, Mariusca la slameuse du Congo, Bouitys Bouitys, Stan Madingou et l'orchestre Royal K Musica du Congo. La musique gospel sera de la partie avec la grande Maman Credo et le groupe Ecoma gospel ainsi que la chorale Coeur des anges. Le théâtre sera aussi présent avec le spectacle qui sera proposé par Kukondé center.

Outres les concerts et spectacles, le programme du festival qui en ce mois de juin va faire de Pointe-Noire ville centenaire, un carrefour des arts, prévoit d'autres activités, avec des intervenants de taille congolais et étrangers, au CCJBTL qui abritera aussi les stands et expositions pour la visibilité des partenaires.

Il y a la conférence sur le thème «Pointe-Noire, ville centenaire, l'art et la culture secteur d'opportunités» (9 juin à 10 heures), les ateliers sur la communication digitale (10 juin à 14 heures), la conférence sur l'importance de la filière musique dans le développement des industries culturelles et créatives et sur le réseau Arterial Network (11 juin à 10 heures), l'atelier regards croisés (12 juin à 11 h 30). Il y a aussi le vernissage de l'exposition intitulée «De Jean Balou à Trigo Piula», le 11 juin à la galerie Mayombe (ladite exposition est précédée d'un atelier jeune public d'initiation à la peinture).

L'événement accorde une part belle aux jeunes qui vont bénéficier de plusieurs espaces d'expression (show cases, ateliers de sensibilisation à la protection de l'environnement et à la prise de parole en public, action culturelle).

Pour un meilleur écho de la 20e édition du festival N'sangu Ndji-Ndji, l'espace culturel Yaro a dû revoir son format, occasionnant ainsi plusieurs innovations, entre autres, l'extension du festival sur neuf jours au lieu de quatre ou cinq comme d'habitude, l'installation du village du festival au CCJBTL à la place de l'Espace culturel Yaro qui l'a toujours abrité, l'organisation de certaines activités du festival pour la première fois à Ndjeno à Ku Mwanz, l'adoption d'un nouveau modèle économique en vue de plus de recettes pour l'autofinancement. Cette année le festival n'aura pas lieu dans le Kouilou.