Maroc: Hajj 1445 H - Arrivée à Djeddah de la délégation officielle marocaine pour le pèlerinage aux Lieux Saints de l'Islam

Djeddah — La délégation officielle marocaine pour le pèlerinage est arrivée, lundi à Djeddah, pour accomplir le rite du Hajj au titre de l'année 1445 de l'Hégire.

La délégation, conduite par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a été reçue à l'Aéroport international Roi Abdelaziz de Djeddah par l'ambassadeur du Maroc en Arabie Saoudite, Mustafa Mansouri, et le consul général du Royaume à Djeddah, Abdelilah Oudadas.

La délégation officielle comprend le Wali-coordinateur national de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), Mohamed Dardouri, le secrétaire général du ministère de la Justice, Abderrahim Miad, le directeur des affaires juridiques et des traités au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Hassan El Asri, et le médecin colonel Noureddine Baba.

Dans une déclaration à la presse à son départ de l'Aéroport de Rabat-Salé à destination des Lieux Saints de l'Islam, M. Mezzour s'est dit honoré de la confiance placée en lui par Sa Majesté le Roi Mohammed VI qui l'a chargé de conduire la délégation officielle devant se rendre aux Lieux Saints de l'Islam, afin d'apporter assistance et soutien aux pèlerins marocains dans l'accomplissement de leur rite en toute sérénité.

Il a mis en évidence, à cet égard, la Haute sollicitude dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, entoure les pèlerins marocains, afin qu'ils puissent accomplir le rite du Hajj dans les meilleures conditions, rappelant le contenu du Message Royal adressé aux pèlerins marocains devant se rendre aux Lieux Saints de l'Islam au titre de l'année 1445.

Dans ce message, dont lecture a été donnée par le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, le Souverain a appelé les pèlerins marocains à représenter leur pays comme il se doit pendant la saison du Hajj et à incarner les valeurs sublimes de l'Islam.

"Nous devons vous rappeler l'obligation qui vous incombe d'incarner pendant la saison du pèlerinage les valeurs sublimes de l'Islam que sont la droiture, la prévenance et la bienveillance envers autrui, la solidarité et la manifestation d'une foi sincère envers le Seigneur, Dieu des univers. Il vous appartient aussi de représenter comme il se doit votre pays, le Maroc, et d'être les porte-étendards de la civilisation séculaire qui est la sienne, celle qui, au fil des âges, a fait la renommée de vos ancêtres", a souligné le Souverain.

Cette année, le nombre de pèlerins marocains s'élève à 34.000, dont 22.500 sont encadrés par le ministère des Habous et des Affaires islamiques, tandis que les agences de voyage encadrent 11.500 pèlerins.

Au total, 738 administrateurs, oulémas, médecins et professionnels des médias, dont 520 accompagnateurs et encadrants, sont mobilisés au service de ces pèlerins.