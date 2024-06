Madagascar: La Fabrik - Concert concluant pour Sylar et W-Arahõ

Sylar et W-Arahõ un duo à suivre de près dans le milieu de la variété malgache, leur concert en duo au La Fabrik a permis de voir leur potentiel. D'autres rendez-vous sont déjà pris avec le public de la capitale et d'autres régions.

Les noctambules ont pu constater la teneur de la collaboration entre Sylar et W-Arahõ vendredi soir à La Fabrik Ampasanimalo. Deux noms encore peu connus des scènes de la capitale, une certaine notoriété sur les réseaux sociaux, toutefois avec une surprenante et riche répertoire. Entourés de musiciens et choristes, Tôu à la basse, Mahery et Tsanta à la guitare, Elinot au clavier, Fanohery au cajun, Cynthia et Lova comme voix accompagnatrices, le duo a aligné plus de 15 titres.

Le test de la vraie scène peut parfois surprendre les espoirs miroités sur Facebook. Heureusement que le courage de Sylar et W-Arahõ de chanter avec de vrais musiciens a donné un goût particulier à la soirée. Peu, dans le milieu de la variété actuelle, oserait monter sur scène sans son dj. Le set a été lancé sur « Oulala », variété multicolore, entraînante et bien ajustée afin de servir de lièvre pour une heure et quelques poussières de concert.

Puis suivirent « Rehefa lasa », « Mahatsiaro », « Nona », « Resy », ... Dans les textes, Sylar et W-Arahõ ont plutôt une verve facile, au son de ce qui se fait actuellement. Les ados et les minettes adorent la poésie facile de l'amour sous la danse des hormones. « Nous faisons partie tous les deux du label Willteam Music », signale entre-temps Sylar. C'est en 2020 que ce dernier a commencé à se lancer dans la chanson.

Le bonhomme arrive rapidement à collaborer avec des pointures. En 2022, son acolyte W-Arahõ se lance à son tour. Le duo se forme la même année avec à la clé un morceau « Mandrapihaona ». Cette année, ils pondent un autre titre : « Tiako ianao », un morceau à l'eau de rose où les deux combinent leurs influences. Et toujours cette verve facile dans les textes.

« Entre l'old school et la new school, c'est là que je me situe », fait savoir W-Arahõ. Pour sa première apparition sur une scène d'Antananarivo, qui a vu passer autant de futures stars que de flops, Sylar et W-Arahõ ont réussi ce premier test. Le concert a été conclu par « Mandrapihaona », le titre phare du duo sur les réseaux sociaux.