Madagascar: Un scrutin qui n'a pas été boudé par les électeurs

Le taux de participation à ces élections européennes de 2024 en France s'élève à un peu plus de 52% ; c'est un chiffre un peu plus élevé que celui de 2019, année du précédent scrutin européen.

Les premières analyses des spécialistes font ressortir que le contexte actuel tant national qu'international a joué dans la décision d'un certain nombre d'électeurs d'aller voter. Tout au long de la soirée d'hier, des scores ont été annoncés et ils donnent des tendances de plus en plus affinées, mais les résultats définitifs ne seront connus qu'aujourd'hui.

Un scrutin qui n'a pas été boudé par les électeurs

Les commentateurs avaient affirmé, en s'appuyant sur le constat des précédentes élections, que les citoyens n'étaient pas très enclins à aller aux urnes. Ils pouvaient le dire en s'appuyant sur les chiffres des taux de participation aux élections de ces dernières décennies.

C'était peut-être dû à la manière dont étaient présentés les enjeux politiques. Néanmoins, la première élection européenne sort du lot car elle a vu un taux de participation de 66%, mais les consultations suivantes n' ont pas suscité le même intérêt. Celle de cette année 2024 pouvait, cependant, se dérouler différemment. Avec 38 listes présentées, elle permettait un choix très large.

Le rôle des députés européens a été beaucoup mieux perçu et les débats sur l'importance de l'Union européenne et de ses institutions y ont beaucoup contribué. Le contexte international et notamment la guerre russo-ukrainienne leur ont fait prendre conscience de l'importance de cet ensemble formé par les 27 pays de l'union. En France, c'est un élément qui a certainement influé sur la décision des électeurs d'aller voter.

La politique intérieure a, elle aussi, été prise en compte car certains ont pensé à transformer cette élection en un référendum pour ou contre le président Macron. On verra quelles analyses seront faites au vu des scores des différentes listes.