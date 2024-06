Madagascar: OECFM - 12 nouveaux experts-comptables et financiers prêtent serment

Le rang des experts-comptables et financiers s'étoffe à Madagascar. Vendredi dernier, 12 nouveaux experts-comptables ont prêté serment devant la cour d'appel au palais de justice d'Anosy. Ces nouveaux professionnels sont prêts à s'engager immédiatement dans divers secteurs d'activité.

Actuellement, l'Ordre des Experts-Comptables et Financiers de Madagascar (OECFM) compte 186 membres. Selon les explications fournies par l'OECFM, ces experts sont encadrés par le code de déontologie de l'International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA), ainsi que par des normes professionnelles et des textes législatifs et réglementaires. Leur rôle ne se limite pas à servir leurs clients, mais ils oeuvrent également pour l'intérêt général en produisant des états financiers destinés à un usage général.

Les missions exclusives des experts-comptables et financiers incluent l'audit légal ou commissariat aux comptes, la certification des comptes, l'externalisation comptable, ainsi que la garantie de la santé financière des entreprises et des entités qui les emploient. En outre, certains de ces experts agissent en tant que conseillers dans les domaines juridique, fiscal, social, de la gestion et du système d'information. Alors que certains choisiront de créer leur propre cabinet, d'autres exercent en tant que cadres supérieurs au sein d'entreprises.

L'OECFM rappelle que la profession est strictement réglementée. « Nul ne peut porter le titre ni exercer les métiers d'expert-comptable et financier, tels que les services comptables aux entreprises et la révision des comptes, sans être inscrit au tableau de l'ordre », précise l'ordre.