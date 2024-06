Angola: La pêche sportive avec un impact positif sur la promotion du tourisme

Dirico (Angola) — L'impact de la pêche sportive sur la promotion du tourisme dans la région angolaise d'Okavango peut rassembler les touristes nationaux et étrangers pour explorer le secteur, a estimé vendredi le gouverneur provincial de Cuando Cubango, José Martins.

Intervenant dans la municipalité de Dirico, à l'ouverture du IIe Concours International de Pêche Sportive, le gouverneur a déclaré qu'en plus de montrer le potentiel touristique au monde, l'événement sert à valoriser et préserver l'écosystème du bassin fluvial de la région.

Il a salué le travail conjoint du ministère du Tourisme et de la Fédération angolaise de pêche sportive pour créer des conditions logistiques suffisantes, afin d'améliorer progressivement les conditions de participation à l'événement.

Dans ce sens, il a envisagé d'attirer davantage de participants à la compétition dans un avenir proche, rappelant que, par rapport à la dernière édition, le nombre de participants a augmenté de six, soit 17 équipes de l'Angola, de la Namibie et du Botswana.

José Martins a reconnu que les difficultés d'accès à la municipalité de Dirico, siège de la compétition, sont l'une des raisons de la faible participation à l'événement, car les routes sont très sablonneuses et praticables uniquement avec des véhicules lourds à quatre roues motrices.

Il a assuré que l'Exécutif angolais s'engage à travailler pour résoudre la situation routière, pour assurer une plus grande participation non seulement des concurrents, mais aussi des personnes intéressées à assister à l'événement.

Selon le dirigeant, l'événement a ouvert une gamme d'opportunités pour tous les hommes d'affaires nationaux et étrangers dans les secteurs de la restauration, de l'hôtellerie et autres, en invitant les entrepreneurs à investir dans la région.

"J'appelle tous les Namibiens, Eswanais, Sud-Africains, Angolais et autres à venir à Cuando Cubango et à investir. Le Gouvernorat ouvrira toutes les installations pour mettre en oeuvre ces idées", a-t-il conclu.

Pour sa part, le secrétaire d'État au Tourisme, Hélder Marcelino, a déclaré que le concours est déjà le signe d'une activité qui doit être régulière, pour attirer le plus grand nombre de touristes et d'investisseurs dans cette région du pays.

Sans détailler la valeur des prix, il a dit que l'un des éléments à améliorer pour attirer davantage les participants est la qualité des prix.

"Nous voulons des prix plus attractifs. Nous venons de voir un bateau qui a été remporté lors d'un concours de pêche dans la région du Sud", a-t-il souligné.

Hélder Marcelino a annoncé que l'année prochaine, il y aurait un concours dans le cadre des célébrations du 50ème anniversaire de l'Indépendance Nationale, sur la même scène, donc le prix devrait être amélioré.

Le gouverneur de la province namibienne de Kavango West, Bonifatius Wakadumo, ainsi que plusieurs autres entités et hommes d'affaires étaient présents à la cérémonie d'ouverture du concours.

47 athlètes participent à la compétition et, outre les poissons de l'espèce tilapia, communément appelé cacusso, et le tigre, déjà traditionnels dans la compétition, cette édition comprend également le poisson-chat, dont les critères de sélection et d'approbation comprennent le poids, la taille et quantité de poisson.

En plus de la rivière Cuito, les pêcheurs, les touristes et les investisseurs potentiels auront des contacts avec des animaux tels que des éléphants, des girafes, des lions, des buffles, des hyènes, entre autres, tout au long du corridor des parcs nationaux de Luengue et Luiana, partie intégrante du Région angolaise d'Okavango.