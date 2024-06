Angola: Le pays à la 3ème Conférence internationale sur l'eau

Luanda — La vice-présidente de la République, Esperança da Costa, participera lundi, à Douchanbé, au Tadjikistan, à la IIIe Conférence internationale de haut niveau sur la Décennie internationale d'action "L'eau pour le développement durable 2018-2028".

A cet effet, la vice-présidente de la République a quitté Luanda samedi, en direction du lieu de la conférence, où elle représentera le Chef de l'Etat, João Lourenço.

Selon un communiqué parvenu à l'Angop, Esperança da Costa interviendra lors de la séance plénière de l'événement qui se déroule du 10 au 13 de ce mois, dans la capitale du pays d'Asie Centrale.

Les secrétaires d'État à l'Eau, à l'Environnement et aux Relations Extérieures, des représentants de la société civile et du secteur privé composent la délégation angolaise dirigée par la vice-présidente de la République.

Conférence

La conférence se déroulera en trois moments majeurs, le premier étant réservé à la tenue de forums thématiques par région : « Forum africain sur l'eau », « Forum sur les glaciers » et « Forum d'Asie centrale sur l'eau ».

Le second prévoit la séance plénière, dont la toile de fond sera le dialogue interactif axé sur la mise en oeuvre de la décennie d'action pour l'eau et les résultats de la Conférence des Nations Unies sur l'eau en 2023.

Le troisième moment comprendra des débats sur des questions telles que « L'eau pour le climat, la résilience et l'environnement : source pour la mer, la biodiversité, le climat, la résilience et la réduction des risques de catastrophe (RRC) » et « L'eau pour la coopération : coopération transfrontalière et internationale dans le domaine de l'eau, la coopération intersectorielle, y compris la coopération scientifique et relative à l'eau, dans le cadre de l'Agenda 2030 ».

Le thème « Décennie d'action dans le domaine de l'eau : accélérer la mise en oeuvre des objectifs de la décennie, notamment à travers le Plan d'action du Secrétaire général de l'ONU » clôt la plénière, à laquelle participent les Chefs d'État et de Gouvernement, la société civile et le secteur privé.

Tadjikistan

Officiellement République du Tadjikistan, c'est un pays montagneux situé en Asie centrale, bordé par l'Afghanistan au sud, l'Ouzbékistan à l'ouest, le Kirghizistan au nord et la Chine à l'est.

Avec une population de plus de dix millions d'habitants et une superficie de 143 mille 100 kilomètres carrés, le pays était l'une des républiques de l'ex-Union soviétique et est devenu indépendant en 1991.

Sa capitale est Douchanbé, la plus grande ville du Tadjikistan, qui compte environ un million d'habitants et abrite plusieurs industries dans les secteurs du textile et de l'énergie.