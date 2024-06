Angola: Le Conseil recommande des mesures contre le vandalisme des infrastructures ferroviaires

Benguela (Angola) — L'adoption de mesures pour corriger et prévenir les actes de vandalisme des infrastructures ferroviaires est l'une des recommandations du 15ème Conseil Consultatif du Ministère des Transports (MINTRANS), clôturé vendredi, à Lobito.

A l'heure où le vandalisme des infrastructures ferroviaires atteint des niveaux inquiétants, le MINTRANS exhorte les organismes compétents à lancer continuellement des actions d'enquête et de prévention, afin de freiner cette pratique qui pose des problèmes de sécurité.

Par exemple, parmi les trois entreprises publiques qui composent le réseau ferroviaire angolais, la Chemin de fer de Luanda (CFL) est la plus ciblée par le vandalisme, qui a déjà causé des pertes de plus de 13 milliards de kwanzas au cours du seul premier trimestre de cette année.

Les participants défendent également la réalisation d'activités pédagogiques sur le trafic routier et la circulation ferroviaire.

Axée sur le sous-secteur terrestre, la réunion a recommandé que des balances ou des stations de pesage soient implantées sur les routes nationales, pour un meilleur suivi et inspection des véhicules au niveau des frontières et la conservation des routes.

La dynamisation des infrastructures ferroviaires à travers des Partenariats Public-Privé (PPP) a également été soulignée, ainsi que la mise en oeuvre des actions du Plan National de Sécurité Routière.

Les conseillers du MINTRANS souhaitent également commencer à investir dans des moyens de transport plus respectueux de l'environnement, conformément à la stratégie nationale sur le changement climatique.

En plus de faire connaître le Fonds de garantie automobile en faveur des blessés ou des victimes d'accidents de la route, ils suggèrent également de créer les conditions pour que le pays puisse bénéficier des fonds des Nations Unies pour la sécurité routière.

Sous-secteur de l'aviation civile

Dans ce domaine, il a été proposé de revoir les taxes et redevances aéroportuaires et de poursuivre le programme « Nouvelle génération de professionnels de l'aviation (NGAP) Angola » comme l'un des piliers de la structure nationale de l'industrie de l'aviation civile.

Un autre point important est que les défis de la compagnie aérienne nationale - TAAG - sont confrontés à la mise en oeuvre du SAATM, en tant que moteur de l'interconnectivité en Afrique.

Maritime et Portuaire

La mise en oeuvre de mesures correctives pour surmonter les non-conformités identifiées lors des audits OMI 2024 (volontaire) et USAP CMA2018 doit continuer à être prioritaire, en mettant l'accent sur la formation et la certification des professionnels des sous-secteurs.

De cette manière, ils prédisent que ces professionnels soient prêts à faire face aux exigences du contexte technico-réglementaire exigeant de la surveillance et de l'inspection.

La mise en oeuvre de stratégies de cyber-sécurité et la promotion de la formation continue sur la dynamique des nouvelles technologies et l'échange d'expériences entre les ports nationaux approuvent le communiqué final.

Sous-secteur de la logistique

Les départements ministériels et les entités privées de la chaîne logistique ont été invités à coopérer afin de fournir des informations pour la collecte d'informations pour l'enregistrement de toutes les structures logistiques.

Une autre recommandation est de promouvoir l'intégration du Réseau National des Plateformes Logistiques avec celui du transport, en cherchant à capitaliser sur l'inter-modalité en faveur de la croissance économique et de l'internationalisation de l'économie.

Il est également nécessaire d'investir dans l'accélération du développement des infrastructures de logistique du froid, en plus d'approuver le modèle d'exploitation et de supervision de la zone franche de Barra do Dande.

Conclusions

L'une des principales conclusions a été que la mise en oeuvre du Programme de consolidation des réformes structurelles dans le secteur des transports - PRO-CREST, servira de base pour mesurer et accélérer la performance des organismes de réglementation du secteur.

PRO-CREST reposera sur trois piliers principaux : la réglementation, la supervision et l'inspection, indispensables pour opérationnaliser et garantir le respect des normes et modèles établis.

La durabilité du développement des sous-secteurs de l'Aviation Civile, Maritime et Portuaire est essentielle pour dynamiser la croissance de l'économie nationale et permettre l'atteinte des objectifs fixés par la stratégie à long terme de l'Exécutif.

Présidé par le ministre des Transports, Ricardo Viegas D'Abreu, l'événement a eu lieu les 6 et 7 juin, dans la ville de Lobito, province de Benguela, sous le thème « Consolider les réformes du secteur et promouvoir l'Angola dans un pôle régional de transport et de logistique.