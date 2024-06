Congo-Brazzaville: Forum politique de haut niveau sur le développement durable - Le pays prépare son rapport volontaire national

Le rapport volontaire national 2023 que la République du Congo va présenter lors du Forum politique de haut niveau sur le développement durable (FPHN), prévu le 17 juillet prochain à New-York, aux Etats-Unis, a été soumis à la validation le 7 juin au cours d'un atelier à Brazzaville.

Le FPHN est placé cette année sur le thème « Renforcer le programme 2030 et éradiquer la pauvreté en période de crises multiples : la mise en oeuvre efficace de solutions durables, résilientes et innovantes ». « A cet effet, il est pertinent de pouvoir faire ressortir à travers des analyses claires les liens entre les Objectifs de développement durable (ODD) accélérateurs choisis par le Congo avec notamment ceux qui seront suivis cette année par le forum. Il s'agit de l'élimination de la pauvreté (ODD 1), de faim zéro (ODD 2), de l'impact des changements climatiques (ODD 13), de la gouvernance (ODD 16) et du partenariat (ODD 17) », a rappelé le représentant résident adjoint du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) au Congo, Henry René Diouf.

Selon lui, l'atelier de validation du rapport volontaire national vise non seulement à mettre en exergue la situation des trois ODD identifiés et leurs liens évidents avec les ODD prioritaires du FPHN, mais aussi à présenter les leviers leur permettant d'impulser la réalisation de l'agenda 2030 en République du Congo. Cela permettra, a-t-il poursuivi, d'orienter les politiques et les interventions futures de manière plus efficace, et d'y intégrer des mécanismes de suivi des progrès réalisés dans l'inclusion des femmes et des personnes vivant avec handicap, de prioriser les actions pour maximiser l'impact sur le développement durable.

« Il est unanimement admis que le financement des ODD constitue une contrainte majeure pour la réalisation des ODD au Congo. A cet effet, nous sommes certains que le Cadre national de financement intégré adossé à sa stratégie de financement intégrée que le Congo a adoptée en 2023 sont des outils majeurs d'accélération de la mobilisation et la rationalisation des financements en faveur du Programme national de développement et des ODD », a précisé Henry René Diouf.

Le directeur de cabinet par intérim de la ministre du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale, Sylver Etou Mban Imba, a, quant à lui, rappelé que le rapport examiné au cours de cet atelier comporte trois objectifs, à la différence des précédents qui en comptaient quatorze au niveau national, six identifiés chaque année par le Conseil économique et social des Nations unies dans le cadre du FPHN.

« Le système statistique nationale peine à produire les données actualisées des indicateurs ODD, faute de financement. Néanmoins, en attendant les résultats validés de l'enquête harmonisée sur les conditions de ménages conduite par l'Institut national de la statistique, le rapport national volontaire est élaboré à partir des données collectées par les directions générales des ministères sectoriels, la Banque des Etats de l'Afrique centrale, les directions des études et de la planification », a-t-il rappelé.

Parlant des PND que le pays élabore depuis 2012, il a rappelé que le Congo ne dispose pas suffisamment de moyens pour financer efficacement ces programmes. C'est ainsi que le gouvernement se doit, avec l'appui du Pnud, de centrer ses efforts d'investissement sur la promotion d'une croissance soutenue, partagée et durable ; sur le développement des infrastructures durables et l'innovation ; ainsi que sur la résilience et la durabilité des villes, trois ODD majeurs.