Afrique Australe: Le Comité de la justice de la SADC prépare une réunion ministérielle

Luanda — Le Comité des ministres de la Justice et procureurs généraux de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC) se réunira virtuellement à partir de lundi (10) pour examiner les projets d'instruments juridiques de l'organisation.

Selon un communiqué de presse auquel l'ANGOP a eu accès, la réunion analysera le degré de conformité avec les décisions prises lors de la session précédente et évaluera les projets d'instruments juridiques de la SADC à recommander au Conseil et au Sommet pour examen, approbation, homologation et signature.

Le document ajoute que ces instruments comprendront le projet d'accord visant à modifier le traité de l'organisation afin de consacrer la mise en place d'une structure à double appartenance, composée de troïkas des institutions.

Le projet de déclaration de la SADC sur la protection des personnes atteintes d'albinisme sera également discuté. Les États membres s'engagent à prendre des mesures efficaces de prévention, de protection, de responsabilité, d'égalité et de non-discrimination, en partenariat avec toutes les parties prenantes, afin d'assurer la sécurité et la protection des personnes et la responsabilité des crimes commis à leur encontre.

Au cours de la réunion, les ministres de la justice et les procureurs généraux discuteront également, entre autres, de la sélection d'un juge pour le tribunal administratif de la SADC.

Ils discuteront également du projet de rapport sur les raisons et les implications de la lenteur du processus de signature, de ratification et d'adhésion aux protocoles et autres instruments juridiques de la SADC.