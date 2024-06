Angola: Le pays au Forum des leaders mondiaux à Genève

Luanda — L'Angola va participer du 12 au 14 octobre au Forum des dirigeants mondiaux à Genève, en Suisse, dans le cadre du 60ème anniversaire de la CNUCED - Nations Unies pour le Commerce et le Développement.

Le pays sera représenté par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Rui Miguêns de Oliveira, à cet événement, qui se déroulera sous le thème "Tracer une nouvelle voie pour le développement dans un monde en mutation", lit-on dans un communiqué de presse de la Mission permanente de l'Angola auprès de l'Office des Nations Unies et d'autres organisations internationales à Genève.

Le forum se penchera sur le traitement intégré du commerce et du développement et sur les questions interdépendantes de la finance, de la technologie, de l'investissement et du développement durable.

Le dirigeant angolais sera l'un des quatre intervenants dans le débat sur le thème "Préparer les économies de demain - l'urgence des options et des actions", le deuxième jour de travail, jeudi 13, qui sera modéré par le secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, Claver Gatete.

La réunion se concentrera également sur les thèmes suivants : "Faire fonctionner la politique industrielle en faveur du commerce et du développement", "Façonner un avenir numérique pour les personnes et la planète", "Se préparer aux économies de demain : l'urgence des options et des actions".

Les thèmes "Remodeler l'investissement direct étranger et les chaînes de valeur mondiales pour le développement" et "Mondialisation : développement et repositionnement dans un contexte mondial en mutation" seront également abordés.