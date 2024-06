Angola: Un homme d'affaires envisage d'investir 30 millions de dollars sur le plateau de Camabatela

Luanda — Un projet d'élevage porcin, avec une usine d'aliments pour animaux, sera développé sur le plateau de Camabatela, au cours des trois prochaines années, avec un investissement de plus de 30 millions de dollars (1 dollar équivaut à 852 Kz).

L'initiative privée prévoit l'installation d'un silo, d'un séchage et même d'une usine d'huile alimentaire dans cette région, qui comprend les provinces de Cuanza-Norte, Malanje et Uíge, selon l'homme d'affaires Fernando Teles.

D'une superficie de 12 mille kilomètres carrés, le plateau de Camabatela est une région riche en production animale, avec des conditions favorables au développement de l'agriculture, de l'élevage de bovins de boucherie et de l'élevage de petits ruminants.

La zone a bénéficié d'un projet de repeuplement animal visant à la rendre autosuffisante en production bovine.

S'adressant à la presse samedi, dans la province de Cuanza-Norte, l'auteur du projet a souligné l'importance du secteur agricole pour le développement de l'économie nationale et a défendu la nécessité d'encourager d'autres entrepreneurs à investir dans le secteur.

« L'Angola a besoin d'investissements. Nous devons créer de la richesse pour tout le monde. Ce n'est pas facile, mais je pense que c'est possible », a-t-il déclaré, en marge des célébrations de la « Journée de l'éleveur », qui a réuni des acteurs du secteur de l'élevage, notamment des membres de coopératives et des investisseurs, dans la localité de Camabatela, municipalité de Ambaca.

Il a fait savoir que de 2019 à ce jour, plus de 20 millions de dollars ont été investis dans des projets agro-industriels dans trois fermes de Camabatela, en plus, à travers Tele gest, d'en avoir une autre, appelée « Santo António », qui est situé dans plusieurs provinces du pays, notamment Cunene, Huíla, Huambo, Bié, Cuanza-Sul, Cuanza-Norte, Uíge et Luanda.

Il a ajouté qu'elle emploie environ 800 travailleurs, dont 200 sont impliqués dans le projet de Camabatela.

Selon l'homme d'affaires, pour répondre aux besoins en électricité, il y a 2 ans, ils ont investi dans une solution définitive à moindre coût, en optant pour le financement d'un réseau de transport d'énergie à moyenne tension, par ligne aérienne, de 20 km de long, à partir du complexe hydroélectrique de Camabatela.

La ferme Capeca est un projet agro-industriel limité à la création et à l'abattage d'animaux destinés à la consommation de viande, en plus de la culture de maïs, de soja et de fourrage, restructuré et modernisé avec une technologie de pointe, démarré en 2019.