Angola: Le médiateur de Justice adjoint encourage un service public de qualité

Cabinda (Angola) — Le médiateur de justice adjoint, Aguinaldo Cristóvão, a encouragé vendredi, à Cabinda, un plus grand engagement de la part des institutions de l'Administration Publique pour garantir des services d'assistance de qualité aux citoyens.

Au terme d'une visite de travail de trois jours à Cabinda, où, entre diverses activités, il a visité le Service Intégré d'Assistance aux Citoyens (SIAC), l'Hôpital Général, le Terminal Maritime de Passagers, Aguinaldo Cristóvão a exprimé sa satisfaction quant au niveau d'organisation et de service public dans ces établissements.

Il a conseillé aux institutions de l'Administration Publique de continuer à adopter une conduite responsable, éthique et patriotique, notamment pour répondre aux souhaits de la population.

Dans des déclarations à la presse, il a reconnu qu'aujourd'hui les citoyens sont plus conscients de leurs droits et devoirs et, chaque fois qu'ils se sentent lésés par l'une ou l'autre question administrative, ils recourent aux services du Bureau du Médiateur de Justice pour s'informer sur la manière d'agir dans ces situations.

« Le service de médiateur de justice doit connaître de près le fonctionnement pour avoir une idée de la manière dont il fournit des services publics aux citoyens », a-t-il déclaré.

Il s'est dit satisfait de la manière prudente et intelligente, car les questions qui concernent le citoyen sont traitées avec sérénité et surtout avec la coordination institutionnelle nécessaire, pour surmonter les contraintes qui se présentent et qui, au quotidien, se produisent.

Il a réitéré le rôle du médiateur dans la défense des droits et libertés des citoyens, dans la médiation des conflits et dans la recherche de solutions à travers diverses entités publiques pour surmonter les problèmes.

Selon lui, le rôle de cette figure dans le pays est déjà bien compris grâce à un vaste travail de publicité sur les plateformes sociales, à la radio, à la télévision et dans d'autres médias.

Au cours de la visite, le médiateur de justice adjoint a eu des entretiens avec le vice-gouverneur pour le secteur économique, Macário Lembe, au nom de la gouverneure provinciale, Mara Quiosa, l'évêque de l'Église catholique, le juge président du tribunal du district de Cabinda, le sous-procureur de la République en poste à Cabinda, des responsables du Comité des droits de l'homme, entre autres institutions.