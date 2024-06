Madagascar: 60è anniversaire de la CNUCED - Andry Rajoelina à Genève

Quelques jours après son déplacement à Séoul pour le Sommet Corée-Afrique, le président Andry Rajoelina met déjà le cap sur Genève, en Suisse où il assistera du 12 au 14 juin, à la Conférence des Nations-Unies sur le Commerce et le Développement.

Créé en 1964, cet organe subsidiaire des Nations Unies visant à intégrer les pays en développement dans l'économie mondiale de façon à favoriser leur essor, fête cette année son 60ème anniversaire. Le numéro Un Malgache figure parmi les 6 Chefs d'Etat invités spécialement pour participer à cette conférence de haut niveau.

A souligner aussi la présence de 28 ministres de l'industrie et ministres des Affaires étrangères venant des 195 Etats membres de la CNUCED. En ce qui concerne la délégation malgache, outre la Première Dame Mialy Rajoelina, le ministre de l'Industrialisation et du Commerce Edgard Razafindravahy et quelques membres du staff de la Présidence de la République seront aussi du voyage.

Changement d'appellation

« Tracer une nouvelle voie pour le développement dans un monde en mutation ». Tel est le thème choisi pour ce Forum des dirigeants mondiaux. Ce 60ème anniversaire sera surtout marqué par le changement d'appellation pour cet organe des Nations-Unies.

Anciennement connu sous le nom CNUCED, ce sera désormais l' « ONU Commerce et Développement ». Cette rencontre au sommet sera présidée par la Secrétaire générale de la CNUCED Rebeca Grynspan, le Secrétaire général des Nations Unies António Guterres et le président de la 78ème Session de l'Assemblée générale de l'ONU Dennis Francis.

Des représentants de la Société civile, des économistes et des membres de différentes organisations internationales seront aussi présents au Palais des Nations de Genève pendant les 3 jours de rencontre. Industrialisation. Selon les informations, les débats seront axés en priorité sur les besoins des pays en développement afin que ces derniers puissent contribuer pleinement à l'industrialisation et au développement de l'économie mondiale.

ODOF

En ce qui concerne Madagascar, le pays vise à tirer profit de sa participation à cette conférence pour renforcer son industrialisation à travers des partenariats fiables. Il convient de noter que la promotion du commerce et de l'industrie représente le deuxième pilier du développement caractérisant la Politique Générale de l'Etat.

Pour son second mandat, le président Andry Rajoelina ambitionne de faire de la promotion des industries et la création d'entreprises comme le fer de lance de son programme de développement. Jusqu'ici, 51 districts au niveau de 21 régions ont bénéficié du programme « One District One Factory » qui consiste à mettre en place des unités industrielles pour promouvoir le développement local.

Plus de 60 unités industrielles ont déjà été mises sur pied, a-t-on appris. Produire localement tout ce dont le pays a besoin. C'est l'objectif du Chef de l'Etat. Reste à savoir si à l'issue de cette conférence, la délégation malgache réussira à produire des... voandalana.