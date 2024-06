Madagascar: Conseil National du Cacao - Recrutement d'un secrétaire exécutif pour le rendre opérationnel

En réponse à la crise qui secoue le secteur du cacao depuis plusieurs semaines, le Conseil National du Cacao (CNC) a annoncé le recrutement imminent de son secrétaire exécutif.

Cette décision survient après des appels pressants des artisans chocolatiers et des entreprises de transformation locale, gravement touchés par la pénurie de fèves de cacao et la flambée des prix sur le marché local. Selon les acteurs de la chaîne de valeur, la crise actuelle est attribuée à une augmentation significative des exportations de fèves de cacao, combinée à l'implantation d'une nouvelle usine à Ambanja.

Ces facteurs ont entraîné une diminution drastique de l'offre sur le marché local, provoquant une hausse vertigineuse des prix. Pour les artisans chocolatiers, cette situation représente une menace existentielle, mettant en péril des métiers et des centaines d'emplois. Malgré la gravité de la situation, le CNC n'a pas pu répondre aux doléances des acteurs de la filière faute de bureau exécutif opérationnel.

Cette inaction a exacerbé le sentiment de frustration parmi les professionnels du secteur, qui attendent des mesures concrètes pour stabiliser le marché et protéger leurs activités.

Restructuration

La semaine dernière, le CNC a franchi une étape décisive en publiant un avis de recrutement pour son futur secrétaire exécutif. Ce poste clé vise à assurer la coordination et le suivi des actions des différents acteurs dans la mise en oeuvre du Plan National du Cacao (PNC).

Selon l'annonce, le secrétaire exécutif aura pour missions principales d'appuyer l'organisation optimale et la pérennisation de la structure et de la filière cacao, de garantir la bonne gouvernance et la transparence de gestion des ressources du CNC et d'assurer la fluidité de la communication et la veille informative au bénéfice des différents acteurs de la filière.

L'arrivée d'un secrétaire exécutif devrait également renforcer la gouvernance et la transparence au sein du CNC, des aspects cruciaux pour regagner la confiance des artisans et des entreprises locales. La nouvelle direction est attendue pour mettre en place des stratégies efficaces afin de stabiliser le marché local du cacao, d'encourager la transformation locale et de protéger les emplois menacés.