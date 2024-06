Madagascar: Landy Mbolatiana Randriamanantenasoa - Des couvertures pour les enfants détenus à Ambatolampy

La ministre de la Justice n'a pas oublié les enfants détenus à Ambatolampy en ce mois de l'Enfance.

11 enfants détenus

Par souci d'égalité de traitement, la ministre de la Justice fait systématiquement le tour de toutes les juridictions et établissements pénitentiaires implantées sur l'ensemble du territoire. Landy Mbolatiana Randriamanantenasoa a effectué avant-hier, une descente avec ses proches collaborateurs à Ambatolampy où elle a remis, à l'occasion du mois de l'Enfance, des fournitures et effets vestimentaires pour les 11 enfants détenus qui vont passer l'examen du CEPE puisque l'éducation est un droit humain qui doit être accessible à tout le monde. Tout particulièrement pour les enfants et y compris ceux qui font l'objet de mesure privative de liberté pour une période déterminée au bout de laquelle ils vont retourner au sein de la société.

Andry 1

La réinsertion sociale des détenus - tous âges et les deux sexes confondus - fait effectivement partie de la politique du ministère de la Justice. À cette fin et comme elle l'a précédemment fait ailleurs, la ministre de tutelle a remis des matériels et équipements pour renforcer la formation professionnelle des détenus à Ambatolampy pour qu'ils ne deviennent pas une charge pour la société et pour leurs familles après leur sortie de prison, une fois leurs peines terminées. Landy Mbolatiana Randriamanantenasoa de faire remarquer que cela entre dans le cadre du « Andry 1 » du président de la République qui insiste sur la valorisation du capital humain et le respect des droits humains.

%

Andry 3

La ministre a également mis l'accent sur le « Andry 3 », en l'occurrence, la bonne gouvernance, lors de la séance de travail qu'elle a eue avec le personnel du Tribunal de Première Instance (TPI) d'Ambatolampy. L'occasion pour elle de donner des directives par rapport à la transparence dans le traitement des dossiers et aux services rendus aux justiciables, mais aussi et surtout sur l'impérieuse nécessité de la mise en place d'une « justice de proximité ».

Mois de l'Enfance

a énième « fidinana ifotony » de la ministre a également été marquée par l'inauguration du nouveau terrain de foot des détenus. Sans oublier la remise de ballons, de livres et d'un lot de couvertures pour tous les enfants pensionnaires de la prison en ce mois de l'Enfance. Un geste qui leur a fait chaud au coeur en cette saison hivernale particulièrement rude à Ambatolampy.