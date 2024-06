Congo-Kinshasa: Kisangani - Plus de 50 acteurs politiques sensibilisés sur l'inclusion électorale des sourds et albinos

L'ONG Action pour la justice, les droits humains et le développement (AJDDH) a sensibilisé, samedi 8 mai, plus de 50 acteurs politiques sur l'inclusion électorale des sourds et des personnes vivant avec albinisme (PVA).

Cette session, organisée dans la ville de Kisangani, a voulu analyser les barrières liées à l'inclusion électorale de ces deux catégories de personnes.

« Nous avons voulu conscientiser les partis politiques et les acteurs politiques sur le fait que les sourds et les PVA sont des citoyens à part entière et ce sont des citoyens dotés de beaucoup de compétences, beaucoup de qualités qui peuvent participer à la gestion de la chose publique comme tous les autres citoyens », a expliqué le Directeur exécutif de l'AJDDH, Jedidya Mabela.

Pour les partis politiques, cette campagne est tombée à point nommé, car elle balise le chemin vers les futures échéances électorales.

Membre du parti Action pour le développement du Congo, Janvier Folo estime que les sourds et les albinos ont intérêt, eux-mêmes, à s'intéresser aux activités politiques :

« Les partis politiques comme le nôtre, nous sommes prêts à les accompagner s'ils sont aussi actifs. Actifs aux activités du parti, aux activités du regroupement, cela fera en sorte qu'il y ait une valeur ajoutée sur notre parti et ils seront aussi considérés comme tout le monde ».