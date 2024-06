Madagascar: Commerce et développement - Le chef de l'État au 60e anniversaire de la Cnuced

Le président Rajoelina met le cap sur Genève, en Suisse. Il fait partie des six chefs d'État et de gouvernement conviés au Forum des leaders mondiaux, pour marquer les 60 ans de la Cnuced.

Tracer une nouvelle voie pour le développement dans un monde en mutation". C'est le thème du Forum des leaders mondiaux qui se tiendra au Palais des nations, à Genève, en Suisse, le 12 au14 juin. Un événement qui marque le 60e anniversaire de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced). L'organisation internationale qui, pour l'occasion, change de nom et devient ONU Commerce et Développement.

Andry Rajoelina, président de la République, conduira la délégation malgache qui prendra part à ce Forum des leaders mondiaux. Une délégation dont fait partie Edgard Razafindravahy, ministre de l'Industrialisation et du Commerce. Selon les informations, le locataire d'Iavoloha figure parmi "les six chefs d'État et de gouvernement invités à participer à l'événement". Le coup d'envoi du Forum sera donné par Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies.

Le Forum de Genève vise à définir de nouvelles stratégies de développement face à la mutation du contexte économique et politique mondial. Toujours dans l'optique de "construire un avenir résilient, équitable et durable", selon Rebeca Grynspan, secrétaire générale de la Cnuced, dans une publication sur le site web de l'organisation.

Les réflexions porteront, entre autres, sur la manière d'adopter les nouvelles technologies, de financer l'action climatique et de préparer le commerce à y concourir.

Transformation économique

Le Forum portera une attention particulière aux besoins des pays en développement, notamment, des États insulaires en développement. Madagascar figure parmi les premiers pays les plus exposés aux conséquences humanitaires et économiques du changement climatique.

Étant une île, le commerce international tient également une place importante dans l'économie malgache. Selon les indiscrétions, le président de la République compte miser sur cette invitation à Genève pour renforcer la coopération avec la Cnuced dans la concrétisation de la transformation économique de Madagascar. La Grande île mise sur une industrialisation responsable et durable pour son essor économique. Elle figure parmi les trois piliers de la Politique Générale de l'État, justement..

Avec le programme "One District, One Factory" (Odof), Madagascar a déjà le pied sur l'étrier de l'industrialisation. La Grande île veut toutefois accélérer la cadence en attirant les grands investisseurs industriels. Sur ce point, elle a déjà fait également un grand pas avec la nouvelle loi sur les investissements. Mis en vigueur l'année dernière, le texte est conforme aux principes et standards internationaux, et instaure un climat des affaires incitatif dans le pays.