Madagascar: Littérature - Paule Sophie raconte la perte de son père dans un livre

En mai dernier, Paule Sophie a publié son premier livre intitulé «Nos âmes éternelles». Elle est actuellement en pleine promotion de cette nouvelle aventure littéraire.

Cet ouvrage de deux cent trente-six pages, divisé en quatorze chapitres, explore en profondeur la douleur et la résilience à travers le prisme de l'expérience personnelle de l'autrice suite à la perte de son père.

Actuellement en pleine phase de promotion, l'autrice malgache Paule Sophie partage avec passion et authenticité le récit de son deuil dévastateur et les étapes qui l'ont aidée à surmonter cette épreuve. «Ce livre est le témoignage de la perte d'un être cher, qui se trouvait être mon père, et de la profonde peine que cela a suscitée durant ces moments de deuil», explique-t-elle. «Initialement, ces écrits ont agi comme un acte libérateur, me permettant d'évacuer toute la négativité qui m'emplissait. Avec le temps, j'ai appris à voir au-delà de la souffrance et à en tirer quelque chose de positif, partageant ainsi une expérience transcendantale qui a tout changé», ajoute-t-elle.

Paule Sophie décrit un moment de déclic où elle a choisi de se libérer des ténèbres pour embrasser une nouvelle lumière. «J'ai compris le sens de la mort et l'importance de partager cette compréhension pour aider les autres, tout comme cela m'a aidée,» poursuit-elle. «Je veux faire comprendre à chacun que les épreuves de la vie et les combats les plus difficiles ont un sens. Elles révèlent non seulement nos capacités humaines limitées, mais aussi notre appartenance à un grand Tout, où nous sommes Un. Comme l'a si bien dit Jean-Jacques Rousseau : 'Je suis parce que tu es.'»

Le livre «Nos âmes éternelles» est désormais disponible à la vente en ligne. Paule Sophie travaille également sur les tomes 2 et 3, qui poursuivront le récit de sa vie avec la même authenticité et une profonde reconnaissance des bénédictions reçues.