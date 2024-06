Angola: La police présente des suggestions pour une meilleure sécurité des transports

Lobito (Angola) — Le commandant provincial de la Police Nationale de Benguela, le commissaire Aristófanes dos Santos, a proposé l'approbation d'un décret conjoint entre les ministères de l'Intérieur et des Transports, pour traiter des questions spécifiques de sécurité dans ce secteur.

Aristófanes dos Santos a fait cette déclaration lorsqu'il intervenait sur le thème « Vandalisme des infrastructures dans le secteur des transports », au cours du XVe Conseil consultatif de ce ministère.

Il a justifié qu'avec l'introduction des préoccupations inhérentes à ce problème, une décision politique de ce type serait plus facile à respecter et définirait spécifiquement le domaine d'action de chaque organisme.

"Il est nécessaire que, lors de la préparation des différents projets, la question de la sécurité soit toujours prise en compte", a estimé le commandant.

Il a souligné plusieurs lacunes qui entravent le travail de la police, comme l'absence de clôtures dans la plupart des aéroports du pays, de caméras de vidéosurveillance dans les espaces publics et d'éclairage public sur les routes, en donnant l'exemple du tronçon Lobito/Benguela, sur la route nationale (EN) 100.

Concernant les conséquences de cette situation, il a évoqué l'impact négatif sur le transport des personnes, des biens et des services, en mettant l'accent sur la perte de vies humaines.

%

Concernant les actions de la Police Nationale, Aristófanes dos Santos a présenté quelques documents sur le travail de la corporation dans les trois chemins de fer du pays.

"Au cours de l'année 2023, la PN a enregistré 451 délits contre la propriété publique", a informé le commandant de la police et délégué du ministère de l'Intérieur de la province de Benguela, soulignant que le chemin de fer de Luanda avait subi 21 actes criminels, dont 15éclaircis et six à clarifier.

Sur le chemin de fer de Moçâmedes, 79 délits ont été commis, dont 49 élucidés et 30 à élucider, tandis que sur le chemin de fer de Benguela, il y a eu 27 délits, tous élucidés.

Le responsable a également révélé que 10.963 actions relatives aux dégradations des médias ont été recensées à travers le pays.

Il a souligné la saisie de plusieurs camions, dans la province de Benguela, jeudi dernier, chargés de matériaux ferreux appartenant au Port de Lobito, au CFB et à l'Entreprise Nationale des Ponts.

Il a également parlé du vandalisme dans les aéroports, où 25 lampes, 37 tuyaux galvanisés, 17 panneaux et 15 tuyaux de clôture ont été endommagés, suggérant une surveillance par caméras de sécurité vidéo et des campagnes de signalement, entre autres actions, pour minimiser ces problèmes.

Pour le commissaire de la police nationale, quiconque endommage un bien public doit être sévèrement puni, car c'est l'affaire de tous.

Il a profité de l'occasion pour attirer l'attention sur l'État pour la récupération rapide des infrastructures vandalisées et a défendu un plus grand investissement dans la PN, tant du point de vue des chiffres que des moyens.

"Nous devons tous travailler ensemble et de manière synchronisée, pour pouvoir résoudre plus facilement ce problème qui affecte la société", a-t-il affirmé.

Le 15ème Conseil Consultatif du Ministère des Transports a eu lieu dans la ville de Lobito, province de Benguela, les 6 et 7 de ce mois, sous le thème « Consolider les réformes dans le secteur et promouvoir l'Angola dans un pôle régional de transport et de logistique ».

L'analyse a porté sur la consolidation des réformes visant à accorder de plus grands pouvoirs de régulation et de contrôle aux entités de régulation des différents sous-secteurs et sur les voies à suivre pour créer un véritable pôle régional de transport et de logistique rentable.

Les défis du transport et de la mobilité urbaine, ainsi que la formation du capital humain, ont également rempli l'événement, qui a réuni environ 190 participants, parmi lesquels des fonctionnaires du Département ministériel, des agences, des instituts publics, des entreprises publiques et des directeurs provinciaux.

Le conseil s'est également déroulé sous forme virtuelle, en présence d'environ 509 professionnels du secteur et d'autres parties intéressées.