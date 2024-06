Angola: L'exposition « Pop-Up » donne de la visibilité aux artistes de Benguela et Luanda

Benguela (Angola) — Douze artistes des provinces de Benguela et Luanda participent, depuis vendredi, à la première édition de l'exposition collective intitulée Pop-Up Galerie Tamar Golan - "Angola nas Telas da Solidariedade" (L'Angola sur les écrans de la solidarité), a appris l'ANGOP.

Dans cette collection interprovinciale, exposée au Musée national d'archéologie, Benguela présente des oeuvres d'Abias Ukuma, Álvaro Sampaio, Carla Peairo, Dyra Santos, José Bento et Jó Delgas.

A son tour, Luanda est représentée par les artistes Azevedo Muhanguena, Adilson Vieira, Gilberto Kapitango, Jaime Alfredo, Isabel Landama et Zeca Lukombo.

Ce projet, lancé en première main à Benguela, sous les auspices de la Fondation Art et Culture, en collaboration avec la compagnie aérienne nationale - TAAG, et l'Union Nationale des Artistes Visuels (UNAP), semble donner de la visibilité aux artistes plasticiens.

Axée sur la promotion des arts visuels angolais et le soutien aux jeunes artistes émergents, notamment en dehors de Luanda, l'exposition Pop Up Galeria Tamar Golan devrait se tenir chaque trimestre dans différentes provinces du pays.

Parmi les oeuvres exposées, on peut citer les « Sonas » (dessins sur le sable pratiqués par le peuple Tchokwe) de Carla Peairo, le balancement de Tchingandji et le masque Tchikuza de Jó Delgas, la Danse des Kaviúlas d'Abias Ukuma, le surréalisme de Dyra Santos ou le réalisme de José Bento.

Selon l'organisation, chaque artiste, avec ses techniques et ses approches esthétiques uniques, comble le fossé entre l'innovation moderne et les racines traditionnelles, créant des oeuvres qui résonnent à la fois avec une profondeur historique et une pertinence contemporaine.

Ensemble, ces artistes illustrent la richesse de l'art contemporain angolais, leurs oeuvres témoignant du pouvoir de l'expression artistique à unir différentes époques et cultures.

Par ailleurs, le directeur de la Galerie Tamar Golan, basée à Luanda, Xavier Narciso, a souligné le partenariat avec la TAAG et l'UNAP, dans le but d'étendre l'exposition aux 18 provinces du pays et d'offrir des opportunités aux artistes émergents en dehors de la capitale.

Xavier Narciso a annoncé qu'après Benguela, l'intention est d'emmener la collection dans les provinces de Huila et Huambo.

De cette manière, il dit que l'objectif est d'aider, avec les revenus récoltés, les enfants doués pour les arts visuels dans les centres d'accueil, qui peuvent être intégrés dans des expositions.