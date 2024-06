Angola: National Geographic annonce la publication de l'ADN de l'espèce d'éléphant du pays

Luanda — National Geographic projette de lancer, au courant de cette année, le projet de suivi de l'ADN de l'espèce d'éléphant d'Angola qui se trouve au Musée d'Histoire Naturelle de Washington, a appris dimanche l'ANGOP.

Selon une note, cette intention a été exprimée lors d'une rencontre entre l'ambassadeur d'Angola aux États-Unis d'Amérique, Agostinho Van-Dúnem, et une délégation du National Geographic, à Washington DC.

Selon le document, National Geographic prévoit également de lancer, en novembre 2025, un livre sur les espèces et les découvertes faites lors d'expéditions en Angola.

Au cours de l'entretien, le diplomate angolais a été informé de la nomination de Kerllen Costa au National Geographic Wayfinder Award, une reconnaissance accordée aux visionnaires qui créent des solutions innovantes aux défis environnementaux mondiaux.

Kerllen Costa est l'un des 15 explorateurs nominés pour ce prix, dont la cérémonie de remise aura lieu le 11 de ce mois, à Washington.

A l'occasion, l'ambassadeur a offert son plein soutien au projet, ayant manifesté son intérêt à travailler avec Nacional Geographic pour promouvoir le tourisme et d'autres domaines sociaux.

Ont participé à la rencontre l'écologiste et explorateur du National Geographic, Steve Boyes, le PDG du Wild Bird Trust, John Hilton, l'explorateur angolais et directeur régional du National Geographic Okavango Wilderness Project, Kerllen Costa, entre autres entités.

La National Geographic Society est une organisation à but non lucratif qui utilise le pouvoir de la science, de l'exploration, de l'éducation et de la narration pour encourager et protéger les merveilles naturelles.

Depuis 1888, National Geographic a dépassé les limites de l'exploration, en investissant dans des personnes audacieuses et des idées transformatrices, en offrant plus de 15 000 subventions d'emploi sur les sept continents, en touchant trois millions d'étudiants chaque année grâce à des offres éducatives et en engageant le public du monde entier à travers des expériences exclusives, histoires et contenus.