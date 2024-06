Congo-Brazzaville: Promotion d'une agriculture durable - L'agroécologie à valoriser

L'Organisation non gouvernementale (ONG) Essor a organisé, le 7 juin à Brazzaville, une table ronde spéciale sur l'agroécologie afin d'explorer et partager le potentiel congolais en la matière en vue de promouvoir une agriculture durable et résiliente dans le pays.

Plus de cent maraîchers, producteurs et transformateurs agricoles ont participé à la table ronde sur le thème « L'agroécologie : terre, vie et santé pour réinventer notre avenir ».

Des panels animés par des ingénieurs agronomes et autres sachants dans le domaine ont permis aux participants d'enrichir leurs connaissances dans l'agroécologie. Un ensemble de théories et de pratiques agricoles nourries ou inspirées par les connaissances de l'écologie, de la science agronomique et du monde agricole.

« L'agroécologie est une approche qui nous incite à utiliser tout ce qui est local et à minimiser l'importation des intrants chimiques afin de préserver la biodiversité mais aussi la santé des consommateurs. Elle promeut des pratiques agricoles qui réduisent l'utilisation de pesticides et de produits chimiques nocifs, favorisant ainsi la production des aliments sains et nutritifs. L'agroécologie contribue aussi à la bonne santé des agriculteurs », a expliqué Horchely Mboumba, une paneliste.

Pour le coordonnateur de l'ONG Essor, Dieudonné Badawé, l'agroécologie revêt une technique écologiquement responsable visant à promouvoir la pratique d'une agriculture résiliente pour le bien de l'humanité.

« L'agroécologie invite à repenser les méthodes de production plus saines, à respecter les écosystèmes naturels et à promouvoir une agriculture durable qui nourrit les hommes, tout en préservant la santé de la terre », a-t-il souligné.

Dans les échanges interactifs qui ont suivi, les panelistes ont interpelé les maraîchers et les producteurs agricoles sur l'utilisation des pesticides et autres produits chimiques qui sont nocifs à leur propre santé mais aussi à celle des consommateurs. Ils les ont exhortés plutôt à faire usage de fumée écologique et biodégradable afin de produire des aliments sains qui procurent la bonne santé.

La table ronde sur l'agroécologie a été organisée en prélude à la 8e édition de la Foire alimentaire qui se tiendra au mois de juillet. A cette occasion, les agriculteurs présenteront les produits obtenus avec l'aide de l'engrais organique.