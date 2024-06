Madagascar: Rallye Motul V - L'équipage Mathieu-Andry intouchable

Le duo champion en titre, Mathieu Andrianjafy-Andry Tahina Rakotomalala sur Subaru, confirme sa suprématie au Rallye Motul, comptant pour la première manche du championnat national des rallyes de la saison 2024.

Entrée réussie. L'équipage champion en titre, Mathieu Andrianjafy-Andry Tahina Rakotomalala du club Asacm, au volant d'une Subaru, remporte le Rallye Motul. Celui-ci compte pour la première manche du championnat de Madagascar des rallyes. Mathieu a bouclé les dix spéciales de 122,9 km en 01:28:25,8. L'Enfant Terrible termine premier au classement général et dans la classe M12 4RM.

« C'est dommage que les autres voitures puissantes aient abandonné précocement... Nous avons ouvert la course alors que cela faisait un moment que nous n'avions pas roulé. Nous avons terminé premiers à la fin de la première journée et nous n'avons plus fait que gérer l'avantage en deuxième journée », confie Mathieu Andrianjafy.

Le duo Fréderic Rabekoto-Mick Ratrimoarinosy du club Asacm sur Subaru 16 termine à la seconde place (+02:51,96). « Nous étions bloqués dans la première spéciale, retardés pour aider Mika à dégager la piste. La voiture a rencontré un problème au niveau de la pompe puis au joint culasse», explique Fred.

L'équipage Faniry Rasoamaromaka-Mahenintsoa Randriambololona sur Peugeot 208 T16 se contente de la troisième place malgré ses huit scratches (+03:57,10). Faniry remporte tout de même le trophée du meilleur pilote jeune et celui de la classe R4/R5.

Abandons

« L'intercom n'a pas fonctionné pendant les trois premières spéciales. Nous avons aussi tenté d'attaquer et il y a eu une fuite au tuyau d'eau. Nous avons dû, par conséquent, ralentir. Et samedi, nous avons perdu six minutes de réparation à l'ES6, ce qui nous a rendu impossible de remporter le rallye», relate Faniry.

Vainqueur en SSV, Lai Kam Jansen et Willy Ratsimbazafy sur X3 XRS Turbo R finissent au pied du podium (+06:40,78 en SSV). Parmi les grosses cylindrées très attendues, Mika Rasoamaromaka sur Mitsubishi Lancer EvoX a abandonné dès la première spéciale à la suite d'une touchette. Il a raté un virage et la voiture a fait une touchette, puis un tête-à-queue. Olivier Ramiandrisoa, au volant d'une Mitsubishi Evo X, a quitté la course en début de la deuxième journée en raison d'un souci au turbo.

Et à son premier rallye, Juan Rakotojohary a abandonné dès l'ES2 à cause d'un problème de freinage. Tefy Andriambololona sur P205 est sacré en M9, Marc Razafindrakoto sur P504 en M11, Daniel Rabetafika sur P206 en M12 2RM et Freddy Rakotomanga sur Isuzu D-Max en T2. La deuxième manche organisée par Asacm aura lieu les 12, 13 et 14 juillet.

CLASSEMENT

1-Mathieu Andrianjafy-Andry Tahina Rakotomalala (Asacm-Asacm) Subaru :01 :28 :25,8

2-Fréderic Rabekoto-Mick Ratrimoarinosy (Asacm) Subaru 16 :+02 :51,96

3-Faniry Rasoamaromaka-Mahenintsoa Randriambololona (Tmf-Asacm) P208T16: +03 :57,10

4-Lai Kam Jansen-Willy Ratsimbazafy (Asa Tana-Asa Tana) X3 XRS Turbo R :+06 :40,78

5-Ferre Jacques-Sylvie Rakotomavo (Asacm-Asa Tana) Canam :+08 :06,99

6-Daniel Rabetafika-Iando Rakotondravoavy (Asa Tana-Asacm) P207 :+09 :42,9

7- Freddy Rakotomanga-David Israël (Ama-Ama) Isuzu D-Max :+11 :11,40

8-Herman Ratsimbarisoa-Koloina Rabetokotany (Tmf-Tmf) Subaru Impreza :+16 :18,38

9-Marc Razafindrakoto-Finoana Andrianizahana (Fmmsam-Fmmsam) P504 :+16 :36,28

10-Ulysse Ratiarison-Irina Andriatrimoson (Go Janga-Go Janga) Toyota Celica ST205 :+20 :33,78