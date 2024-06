Madagascar: COMFWB Trade Fair & Conference 2024 - Un rassemblement de plus de cinq cents femmes entrepreneures

La Grande île est prête pour accueillir l'un des plus grands rendez-vous économiques de l'année aussi bien pour le pays que pour la région Sud-ouest du continent africain.

La 5e édition du Trade fair, organisée par la fédération des associations nationales des femmes entrepreneures du Comesa, se tiendra dans la Grande île, les 28 et 29 juin, à Antananarivo, Madagascar. Cette manifestation économique d'envergure sera placée sous le haut patronage de la Première dame Mialy Rajoelina. Cette dernière est particulièrement engagée pour la promotion et l'autonomisation des femmes. Il a été tout à fait naturel pour elle de chapeauter cet évènement économique qui met en lumière les talents malgaches et féminins au pluriel.

Le chapter COMFWB Madagascar, mandatée par le Groupement des Femmes Entrepreneures de Madagascar (GFEM), sera la cheville ouvrière du Trade fair. Elle a pour objectif de promouvoir les projets et/ou programmes qui intègrent les femmes dans les activités de commerce et de développement en Afrique orientale et australe. Durant deux jours, la capitale malgache accueillera près de cent cinquante exposants issus de vingt-et-un pays. Plus de cinq cents femmes entrepreneures seront également au rendez-vous. Un objectif de trois mille visiteurs tous confondus a été établi.

Experts multi-sectoriels

« Il est à rappeler que cet évènement mettra en relation des chefs d'entreprises porteurs de marchés avec les actrices du marché, sans oublier le grand public. Les side-events permettront de discuter et de débattre sur des thématiques réunissant des experts multi-sectoriels », note Fanja Razakaboana, Chairperson du COMFWB - Chapter Madagascar et non moins Présidente du GFEM.

L'évènement de cette année a été placé sous la thématique « Enhancing participation of Women Entrepreneurs in the Comesa regional Markets under the AfCFTA anchored on Green investment, value addition and tourism ». L'accent a été souligné sur l'importance de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) et des investissements verts d'où l'appui institutionnel par le système des Nations unies Madagascar à travers le Pnud, l'UNFPA, l'Onudi, l'UNCDF, l'Unicef et le Pam, aux côtés des institutions nationales et de la Comesa pour une coopération Sud-Sud gagnant. La Zlecaf est un levier économico-social de premier ordre.

Ce marché unique africain pourrait permettre aux pays du continent de faire sortir de l'extrême pauvreté 30 millions d'habitants et d'accroître le revenu de 68 millions d'autres personnes qui vivent avec moins de 5,50 dollars par jour. En favorisant l'intégration économique, la Zlecaf, peut servir de vecteur à une redistribution significative des revenus qui renforce l'autonomie des femmes et qui corrige les inégalités historiques.