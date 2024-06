Afrique: Mondial 2026 - Les Barea affûtés face au Mali

Après la victoire (2-1) vendredi contre les Comores, Madagascar jouera mardi contre le Mali. Ce match entre dans le cadre de la quatrième journée des éliminatoires au mondial.

Ivres de bonheur, le sélectionneur Romuald Rakotondrabe et ses protégés ont savouré leur victoire (2-1), vendredi soir, à Johannesburg. Madagascar poursuit sa série d'invincibilité face aux Comores depuis 1990.

Pourtant, l'aventure pour la qualification pour le Mondial 2026 ne prendra fin qu'en octobre 2025. Il reste encore sept journées à assurer. Dans le cadre de la quatrième journée, les Barea joueront contre les Aigles du Mali, mardi à 16 heures au FNB stadium à Johannesburg. «Psychologiquement, enchaîner un autre match après une victoire est toujours motivant. Certes, nous savourons la victoire, mais il faut remettre les pieds sur terre car nous ne sommes pas encore à l'abri. Le plus important est que nous avons battu le leader du groupe», souligne le coach Rôrô, après la victoire contre les Coelacanthes.

«Nous avons donné comme consignes d'empêcher les Comoriens de marquer dans le premier quart d'heure. Et nous avons marqué dès l'entame du match. Certes, nous avons un moment subi, car il y a toujours des temps forts et faibles pour chaque équipe. Nous avons su défendre l'avantage. Les joueurs ont été disciplinés tactiquement. Nous devrions encore travailler comment éviter d'encaisser à la fin du match. Il y avait un manque de concentration», ajoute le technicien. Une telle victoire consolide facilement la cohésion du groupe pour affronter le Mali et ce match ne sera pas facile.

Stratégie offensive

Le compartiment des défenseurs sera renforcé après l'arrivée du central, Fabien Boyer, la nuit du vendredi. Au milieu, la bande à Rayan Raveloson et Ibrahim Amada a déjà fait preuve de performance. Il reste à fignoler le compartiment des attaquants après la blessure de Julien Pontgerard et d'Hakim Abdallah, qui ne pourront pas encore disputer le match du mardi.

«Nous avons Carolus et Angelot, et il y a aussi Arnaud. Nous sommes en train de concocter la tactique et la stratégie», confie le sélectionneur des Barea. «Les joueurs ont été prêts et confiants à affronter les Comoriens. Ils l'ont prouvé sur le terrain. Nous avons une belle entame de match et les joueurs ont tous bien appliqué les consignes», précise le capitaine, Ibrahim Amada.

Les joueurs ont effectué une séance de décrassage samedi, surtout ceux qui ont joué les quatre-vingt-dix minutes. Les autres ont procédé à d'autres travaux dans le but de mettre au même niveau le rythme de jeu. L'arrivée de la délégation malienne en terre sud-africaine prévue samedi, a été décalée en raison de la condition climatique et de son vol. Les Aigles devraient débarquer ce lundi.