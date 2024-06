Madagascar: Antsiranana - Des approches innovantes pour lutter contre les feux de brousse

Désormais, des mesures de lutte contre les feux de brousse sont mises en place afin d'assurer un reboisement réussi et efficace.

Le comité régional de suivi, ou CoRes, a annoncé une bonne nouvelle : le taux de réussite du reboisement régional effectué à Ambohipiraka, dans la commune rurale d'Ambakirano-Ambilobe, a atteint plus de 80%. C'était lors de sa descente sur le terrain pour constater de visu la réalité.

Ces résultats nécessitent ainsi la mise en place de mesures sévères pour lutter contre les diverses pressions exercées sur les parcelles reboisées. Le CoRes est une structure régionale chargée de superviser et de suivre les réalisations du Programme de lutte anti-érosive (PLAE). Cela se fait à travers des visites sur les sites d'intervention du programme et des ateliers visant à présenter et valider les réalisations.

Ambakirano est l'une des deux communes de la région Diana qui ont bénéficié du soutien du programme. C'est pourquoi elle poursuit les activités de suivi post-reboisement dans les zones où elle intervient.

Pour la zone Diana, où le CoRes a été lancé, la superficie cultivée a atteint 923,5 ha, alors que l'objectif pour la campagne agricole 2023-2024 est de 1 000 ha. Il sera de 3 133 ha pour celle de 2024-2025.

Engagement

Ces activités consistent, entre autres, à réaliser des entretiens sylvicoles et à entreprendre des mesures de lutte contre les diverses pressions sur les parcelles reboisées...

La sécurisation des terrains cultivés sera renforcée, notamment en ce qui concerne les incendies. L'équipe communale et le comité des feux ont reçu une formation à cet effet. De plus, la mise en place de pare-feu a été initiée afin de limiter la propagation des incendies. En outre, une collaboration avec l'armée est prévue, avec le détachement d'éléments sur les lieux pour surveiller en permanence les risques.

De plus, un vaste programme de nettoyage a été entrepris afin d'éviter toute perception d'un reboisement irresponsable et incontrôlé. Tout cela dans le but d'encourager l'engagement des communautés locales.

«Les feux de brousse privent progressivement la population agricole de ses moyens de subsistance. Les actions à entreprendre visent à assurer une gestion durable des terrains reboisés afin de stopper l'expansion du désert et de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire ainsi qu'à la réduction de la pauvreté en zones rurales», déclare Théogène Belahy, directeur du développement de la région Diana, mettant en avant l'importance du soutien apporté par la sixième phase du PLAE.

En tout cas, le district d'Ambilobe fait partie des régions vulnérables aux feux de brousse qui impactent de manière négative sur la productivité agricole et menacent les moyens de subsistance des ménages agricoles.