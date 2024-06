Madagascar: Journée internationale des régions - Le projet Odof soutient les petits producteurs de la Sava

La journée internationale des régions a été célébrée dans la Sava. Une région dans laquelle trois unités One District, One Factory ont été installées. Elles profitent grandement aux petits producteurs de celle-ci.

Les produits des usines One District, One Factory (Odof) sont déjà présents dans les marchés, et sont assez compétitives. La région Sava dispose de trois unités industrielles, installées dans trois sur quatre districts de la région. Lors de la neuvième édition de la Journée internationale des régions (JIR), les produits Odof ont été exposés au stand de la direction régionale de l'Industrialisation et du commerce de Sava.

La présence de ces trois machines, installées à Sambava, Antalaha et Vohemar répond aux besoins des petits producteurs et des consommateurs de la région, qui ne demandaient qu'à pouvoir transformer leurs produits localement, et en tirer avantage.

Sambava, célèbre pour sa production de noix de coco, par exemple, s'est vue doter d'une ligne de production de savon. Ce sont plus de trois cents planteurs de palmiers, regroupés au sein d'une coopérative qui vont fournir les matières premières qui sont nécessaires au bon fonctionnement de l'usine. Celle-ci peut produire jusqu'à 4 tonnes par jour, nécessitant 900 kilos de matières grasses et 400 kilos de soude pour produire une tonne de savon.

Le moyen idéal pour promouvoir à la fois l'agriculture, la transformation locale et developper la localité ainsi que ses paysans. « Depuis que ces machines ont été installées dans la région Sava, nos activités se développent grandement, nous pouvons même affirmer qu'elles fleurissent », s'enthousiasthme le président de la coopérative Tongasaina.

Second pilier

« Nos produits ne pourrissent plus sur place. C'est ce dont nous avions besoin. En effet, nous avions demandé des usines dans notre région et nous les avons obtenues. Ainsi, nous pouvons produire et transformer localement, grâce au projet Odof », affirme également le président de la coopérative Komevas (Coopérative meva vanille Sava).

Les habitants de la région Sava sont parmi ceux qui disposent d'un bon niveau de vie, cela, grâce à cette région qui produit la plupart des denrées, dédiées à l'exportation de la Grande île.

L'Industrialisation et la transformation économique, second pilier de la politique générale de l'État se sont vues offrir une place de choix dans le déroulé général de cette neuvième édition de la journée internationale des régions. « La région est forte de sa production de fruits et de produits de rente.

La présence de ces industries dans trois de nos districts permet déjà aux producteurs de bénéficier d'un tonus pour leurs activités, mais aussi de pouvoir vendre ces produits, sur le marché intérieur », estime le directeur régional de l'Industrialisation et du commerce de la région. Les opérateurs économiques et le ministère de l'Industrialisation se sont d'ailleurs fait du développement industriel leur mot d'ordre.