Congo-Kinshasa: Ituri - Plantation d'arbres dans la ville de Bunia et ses environs pour lutter contre les érosions

La coordination provinciale de l'environnement a lancé vendredi 7 juin à Bunia (Ituri), le programme de plantation d'arbres dans les différents quartiers de la ville et sa périphérie. Cette activité organisée en marge de la journée de l'environnement vise à lutter contre les érosions et à réduire les dégâts liés au passage de vent qui souffle dans la région.

Une équipe de techniciens pépiniéristes a planté ces arbres le long des routes et des rivières à Simbiliabo, Lengabo, Hoho et Dele, mais aussi dans les quartiers Kazunga, Tembo et Kindia.

Le chef de service de reboisement, Ngalori Faustin, demande à la population de s'approprier cette initiative. Il explique que ces arbres plantés vont réduire les risques de vent violent et protéger les berges des rivières et des routes. Mais surtout réguler le climat et faire face au réchauffement climatique et ses effets.

Pour sa part, le chef du quartier Simbiliabo, Benjamin Kayaki encourage cette initiative du gouvernement qui doit interpeller, selon lui, toutes les couches de la population à s'investir dans la plantation d'arbres.